- Sfarsit tragic pentru o fetita de doar doi ani! Micuta si-a pierdut viata, dupa ce a fost abandonata timp de cinci ore de mama ei, in masina. Femeia a plecat sa bea cu o prietena si a lasat-o acolo, fara sa se gandeasca la pericolul in care isi lasa copila.

- Bogdan Virțanu, tanarul de 27 de ani care s-a aruncat acum o saptamana intr-o piscina aproape goala, a murit duminica noaptea la un spital din București. Incidentul a avut loc la piscina de la Casa Danielescu din Targu Jiu, la finalul unei nunți. Mai mulți nuntași au sarit in piscina…

- Fata de 8 ani din localitatea ieseana Manzatesti a murit, miercuri seara, la Spitalul de Pediatrie din Iasi, dupa ce a fost lovita de o masina, in timp ce se plimba cu bicicleta pe marginea șoselei. Șoferul a fugit de la locul accidentului si a fost prins de politisti intr-un sat aflat la 8 kilometri…

- Un excursionist a murit din cauza expunerii la caldura extrema, iar alte cateva persoane au fost salvate de pe un traseu aflat pe un deal din statul american California, a informat presa locala marti, citata de Xinhua. Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii…

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

- Sfarsit tragic pentru o fetita de 3 ani din judetul Arges, comuna Calinesti: s-a inecat in piscina din curte, in timp ce in casa se aflau mai multe rude. Mama sa a pierdut-o o clipa din vedere, si, cum n-a mai vazut-o in apa, a crezut ca a iesit din piscina si s-a dus sa se joace. Momente mai tarziu,…

- O fetita de doar patru ani a decedat dupa ce a fost muscata de un caine. Cazul a avut loc astazi, in satul Mileștii Mici din raionul Ialoveni. Potrivit informatiilor preliminare, copila se afla acasa cu bunelul si a fost mușcata de caine in regiunea capului.

- Stația de pompieri Campeni intervine, marți, in jurul orei 12.45, cu o autospeciala SMURD, la un accident rutier petrecut in localitatea Ponorel. Este vorba de o fata de 13 ani care a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta. Imediat dupa impact, fata era in stare de inconștiența și a…