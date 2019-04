Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 5 ani lovita cu masina de seful de post din Sucevita a murit. Copilul si-a trait ultimele 6 zile in agonie Micuța in varsta de cinci ani, din comuna Marginea, ce a fost lovita cu mașina de șeful de post de la Sucevița, a murit la spital. O matușa de-a fetiței a dat teribila veste. Oferta de…

- Povestea Denisei, fetita de 9 ani care a murit in bratele bunicii, in Vaslui, a intristat o tata intreaga. Fetita era crescuta de bunici, dupa ce mama ei a murit, iar tatal nu a recunoscut-o. Micuta s-a stins brusc, la inceputul saptamanii, dupa ce i s-a facut rau.

- Giulia, fetita de 12 ani care si-a pierdut viata marti, 19 februarie, dupa ce a cazut din microbuzul care o ducea spre casa, va fi condusa pe ultimul drum vineri, 22 februarie. Micuta va fi inmormantata in satul natal Badon, slujba fiind programata sa inceapa la ora 13.

- Tragedie fara sfarșit pentru o batrana din Dimitrie Cantemire, Vaslui. Nepoțica ei, de doar 9 ani, a murit chiar sub ochii ei, iar durerea este cu atat mai mare incat, susține femeia, micuța ar fi putut fi salvata.

- O fetița de doar cinci luni de zile s-a stins din viața, la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Totul s-a petrecut sambata noapte, dupa ce a ajuns la Urgențe in stare grava, cantarind doar patru kilograme.

- Ancheta in cazul unei fetițe in varsta de cinci luni, care a decedat la scurt timp dupa ce a fost internata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Tragedia s-a produs sambata noapte, la scurt timp dupa ce micuța a fost adusa de familie la UPU, intr-o stare foarte grava. Fetița cantarea doar patru kilograme.…

- Elena Diana Luța, o femeie in varsta de 26 de ani din județul Argeș, a fost condamnata la trei ani de inchisoare pentru rele tratamente aplicate minorului. Ea se sustragea executarii pedepsei și a fost data in urmarire naționala, a dezvaluit curier.ro. Micuta a cazut din caruta, in timp ce era cu mama…

- Vesti triste, confirmate de conducerea SCJU Sibiu: In cursul nopții trecute, inima pacientei diagnosticata cu meningita și aflata in moarte cerebrala, s-a oprit la ora 02.50 (asistolie). Read More...