- O femeie de 45 de ani a fost lovita mortal de o masina, in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe bulevardul Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp la intersectia strazilor Malu Rosu si Podul Inalt. Potrivit IJP Prahova, o femeie aflata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni a fost lovita de un sofer neatent. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale pentru a-i acorda victimei…

- O femeie in varsta de 81 de ani a fost accidentata mortal, duminica, fiind lovita violent de o masina. Accidentul a avut loc in comuna damboviteana Gura Ocnitei. Pensionara a fost lovita in timp ce ea incerca sa se urce in alt autoturism.

- O femeie, in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost accidentata mortal miercuri seara, in Capitala, in timp ce traversa neregulamentar strada in zona Dristor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, soferul, in varsta de 63 de ani, se deplasa pe str. Dristorului, dinspre Sos. Mihai…

- O femeie de 44 de ani a murit dupa ce a fost lovita, miercuri, de o mașina in Craiova, in timp ce traversa neregulamentar o strada, scrie Mediafax.Potrivit Politiei Dolj, o mașina condusa de o tanara de 26 de ani din Craiova a lovit o femeie in varsta de 44 de ani. Victima traversa…

- O femeie din Sebes s-a ales cu dosar penal dupa ce a reclamat la Politie ca si-a gasit masina lovita in parcarea unui supermarket din municipiu. Politistii au descoperit ca femeia conducea masina sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 11.15, la Politia Municipiului Sebes…

- Un grav accident a avut loc, ieri, pe DN 6, in apropierea localitații timișene... The post Accident mortal in Timiș. Un tanar a sfarșit zdrobit in propria-i mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Accident pe traseul Chișinau-Hancești la intrare in satul Danceni, Ialoveni. Un barbat, in varsta de 39 de ani a fost dus la spital dupa ce a fost lovit in plin de un Mercedes. Impactul a avut loc in jurul orei 12:00.