Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra facuta de pompieri, sambata seara. O femeie a fost gasita decapitata, fara maini și picioare, incendiata in ghena exterioara a unui bloc de locuințe din Milano, Italia.

- O femeie a fost decapitata și incendiata in zona Bovisasca, din nordul orașului Milano. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au fost tulburați de priveliște. Femeia era decapitata, dar și alte bucați din corpul ei - un picior și un braț - fusesera taiate, a anunțat lanazione.it. Pompierii au fost…

- Un barbat a sfarșit tragic. Acesta a incercat sa atace o femeie, polițista, care l-a impușcat mortal. Atacul a avut loc in localitatea San Pablo, din Brazilia. Barbatul, aflat intr-o mașina, oprește pe o strada, in fața unei femei spre care se duce in mare graba, cu intenția de a o ataca. Femeia a ripostat,…

- Femeia in varsta de 53 de ani s-a grabit sa isi prinda cainele care a alergat in fata trenului, in orasul bavarez Garmisch-Partenkirchen. Accidentul a avut loc miercuri seara. In urma incidentului, circulatia pe o portiune a caii feroviare a fost suspendata timp de trei ore, noteaza DPA.

- O angajata a Poliției de Frontiera a fost lovita in plin de un TIR la punctul de trecere Leușeni. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al PTF, Ana Marchitan.

- O femeie in varsta de 42 de ani din Padina a fost gasita moarta in aceasta dimineața, dupa ce a cazut in fantana adanca de zece metri. Anchetatorii cred ca este vorba despre un suicid. Rudele femeii au facut descoperirea și tot ele au fost cele care au sunat la 112, dupa ce au zarit ceva pe luciul apei.…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din Dolhestii Mici, a decedat, duminica, intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din cauza jarului cazut din soba, relateaza Agerpres.Potrivit ISU Suceava, la locul evenimentului au intervenit pompierii militari din Falticeni si Dolhasca, iar dupa localizarea…