Stiri pe aceeasi tema

- La 89 de ani, atunci cand trebuia sa se bucure de o batranete linistita, dupa ce a muncit o viata intreaga, Catinca Ungureanu, o batrana din Iasi, care locuia in zona Podu Ros, a luat o decizie prin care a socat pe toata lumea. Drama prin care a trecut batrana, singuratatea, dar si durerile pe care…

- Mihai Prelipcean se numește tanarul și era fiul directorului Filarmonicii din Iași, violonistul Bujor Prelipcean, scrie vremeanoua.ro. Medic de urgenta in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a decedat la doar 32 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare.…

- Un tana de doar 18 ani, care locuia numai cu mama sa, a jefuit-o pe aceasta de 8.000 de lei, iar apoi a plecat de acasa. Tanarul din Halaucești, județul Iași, a fost prins la Pascani de catre politisti, dupa ce si-a jefuit propria mama de o suma mare de bani, apoi a plecat de acasa. Politistii l-au…

- In jur de 40 de procurori din Iasi au protestat in fata cladirii in care lucreaza fiind nemultumiti de OUG prin care Guvernul a modificat legile justitiei. Incepand de azi, anchetatorii spun ca nu vor instrumenta decat cauzele urgente, suspendandu-si, astfel, activitatea normala.

- Familia unei femeie de 45 de ani din Ialomita este revoltata, dupa ce aceasta a murit din cauza gripei. Femeia s-a prezentat de doua ori la spital, dar i s-a prescris tratament pentru viroza si a fost trimisa acasa.

- Administratorul adapostului de la Prejmer, județul Bașov, unde au fost gasite mai multe cadavre de caini, a fost identificat, duminica seara, de polițiștii brașoveni, care l-au dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Vezi și: Decizie a Politiei in cazul barbatului care a intrat cu…

- Gunoiul menajer din Albeni, Gorj, nu mai este ridicat de miercuri de la gospodariile cetatenilor din localitate. Firma de salubritate angajata de primarie, Salubris Gilort, a solicitat o majorare a tarifului pentru a se putea acoperi costurile cu transportul si ...