Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru Cristian, tanarul gasit fara viata, duminica. Cristian se afla impreuna cu unul dintre prietenii sai pe un traseu din Muntii Bucegi, insa cei doi au fost prinsi de avalansa.

- Un barbat care a luat parte la protestul din 10 august si care se mutase recent in Marea Britanie, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in orasul Maidstone. Accidentul a avut loc la finalul saptamanii...

- O adolescenta de 16 ani din satul Crihana Veche, Cahul, a murit intoxicata cu fum. Corpul neinsuflețit al fetei a fost gasit in aceasta dimineata chiar de mama ei. Parintii minorei si doua surori de-ale ei au scapat cu viata. Ele dormeau in alta camera.

- Un barbat de 52 de ani, din comuna Salciua, judetul Alba, a murit luni dupa o tamponare in lant care a avut loc pe DN7, in zona localitatii Vetel, in accident fiind implicate trei autoturisme si o...

- Imagini cutremuratoare: Sfarsit tragic pentru un sofer de 28 de ani care a intrat cu masina intr-un TIR. Impactul a fost atat de violent incat tanarul a murit pe loc.foto Sfarsit tragic pentru un sofer de 28 de ani pe centura ocolitoare a orasului Gherla, in judetul Cluj. Tanarul, aflat la volanul unui…

- Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45, ora Romaniei). Tanarul conducea un Renault Twingo pe strazile din Toulouse, cand o patrula de politie i-a facut semn sa opreasca. Masina fusese declarata furata cu cateva zile inainte. Cum romanul nu a oprit la semnul agentilor,…

- O adolescenta din Balți, in varsta de 16 ani, și-a pierdut viața, sarind in gol dintr-un bloc cu noua etaje din centrul orașului. Tragedia s-a produs in dimineața, in jurul orei 08:00, potrivit tvn.md.

- Un elev in varsta de 17 ani a murit, vineri, in Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, lovit de autobuzul cu care mergea la scoala. Baiatul a coborat din autobuz si a traversat strada, avand casti in urechi in momentul in care a fost acrosat, transmite corespondentul MEDIAFAX.