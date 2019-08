Sfârşit teribil pentru şapte suporteri: au fost surprinşi de o viitură chiar în timpul meciului Victimele sunt un tanar de 17 ani si sase barbati in varsta, care asistau la un meci de fotbal in cadrul unui turneu local, potrivit aceleiasi surse. In urma operatiunile de cautare, a fost salvat un barbat varstnic, ranit in timpul inundatiilor provocate de averse puternice, potrivit autoritatilor locale. Actiunile de salvare vor continua pentru gasirea unei alte persoane date disparute, potrivit sursei mentionate. Tizert, satul afectat de inundatie, este situat in regiunea Taroudant (sud). Apele raului au iesit din matca si au inundat un teren pe care se disputa un turneu de fotbal pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

