Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani a murit in chinuri groaznice, tarat de un cal cateva sute de metri. Groaznicul accident s-a produs vineri seara intr-o comuna din Iași. Baiatul, din comuna Todirești, a plecat de acasa pentru a aduce calul de pe imaș, de la pascut. Copilul s-a agațat de sfoara priponului, povestesc…

- Accident șocant in Olt! Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita in urma, miercuri dupa-amiaza (31 octombrie), in judetul Olt. In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism. In mașina care s-a izbit de un autocamion se alfau trei persoane. La sosirea echipajelor, pasagerul aflat…

- Profesorul Marin Burlea a murit vineri, la Spitalul de Oncologie din Iași. A fost timp de 17 ani managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iași și din 1990 a creat acolo mai multe subspecialitați. De noua ani, profesorul Burlea era președintele Societații Romane de Pedatrie. „Prima data cand…

- Soprana Montserrat Caballe a murit la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, acolo unde a fost internata in urma cu o luna, transmite BBC, preluat de Mediafax. Cantareața a fost internata in urma cu o luna la spitalul din Barcelona, din cauza unor probleme grave de sanatate. Montserrat Caballe…

- Actorul fanco-egiptean Gamil Rateb, care a fost pe afisul a numeroase filme si piese de teatru in Egipt si in Franta, a murit miercuri la varsta de 92 de ani, a anuntat Sindicatul artistilor egipteni, citat de AFP. Artistul „a murit in patul sau la domiciliul lui” din Cairo, a declarat pentru AFP actorul…

- O mamica din Sibiu a reușit sa intre in gura internauților dupa ce a publicat poze cu fetița ei, in prima zi de școala, la clasa I, imbracata intr-un mod total nedecvat, dupa cum ii reproșeaza cam toata lumea. Pentru ca prea puține școli mai pastreaza obligativitatea uniformei, parinții au drepturi…

- Andreea este tanara care a murit in accidentul de motocicleta petrecut la ieșirea din Buzau. Iubitul Andreei se afla in stare critica la spital, iar cei doi sunt parinții unui copil de patru ani. Andreea nu a avut nici o șansa la coliziunea frontala cu un autoturism și a zburat prin aer, zdrobindu-se…