Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții poliției braziliene au anunțat ca Freitas a fost torturat inainte sa fie ucis. Potrivit acestora, Daniel Freitas a fost ucis pe strada, iar cadavrul sau a fost tarat pentru aproximativ 30 de metri "A avut doua taieturi adanci pe gat și capul lui era aproape decapitat, in timp…

- Mijlocasul brazilian Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale, se arata intr-un comunicat emis de club.

- Nationala de fotbal a Romaniei a reusit un egal dramatic cu echipa Serbiei, 0-0, duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu)

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este suparat dupa evolutia echipei Under 19 a clubului in prima mansa a turului intai din Youth League, in care formatia de pe litoral a pierdut cu 0 1 Cuze 37 la Ovidiu, cu Dinamo Zagreb, din Croatia. "Regeleldquo; a spus ca astepta mai mult de la echipa,…

- Leyder Ortiz Palacios, jucator al clubului columbian Orsomarso SC, a decedat duminica dimineata. Mijlocasul de 21 de ani a fost injunghiat in ochi in timp ce incerca sa calmeze o situatie conflictuala izbucnita in timpul unei petreceri.

- La 48 de ani, dupa un an sabatic, Luis Enrique s-a intors in fotbal, ca selecționer al Spaniei. Și a debutat cu o victorie importanta, 2-1 pe terenul Angliei, in startul din Liga Națiunilor. "Sa caștigi pe Wembley la primul meci, nu se putea mai bine. Mi-a placut atitudinea baieților, au continuat sa…

- FCSB s-a calificat dramatic in play-off-ul Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa croata Hajduk Split cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competitiei. Dupa 0-0 la Split, vicecampioana Romaniei s-a impus in…

- FCSB s-a calificat dramatic in play-off-ul Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa croata Hajduk Split cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competitiei. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)