Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul angajarilor fictive de la ICCJ, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare, va fi judecat de Completul 2, format din judecatorii Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana, Popa Rodica Aida. Dosarul lui Liviu…

- Dosarul lui Liviu Dragnea va fi judecat, pana la finele anului 2018, de completul penal 2. Celelalte cauze au fost repartizate in felul urmator: dosarul lui Calin Popescu Tariceanu - C3, dosarul lui Toni Grebla - C3, dosarul lui Victor Ponta (Complex Energetic Oltenia) - C1, contestatia in…

- Dosarul angajarilor fictive de la ICCJ, in care președintele PSD a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare, va fi judecat de Completul 2, format din judecatorii Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana, Popa Rodica Aida. VEZI ȘI: Banciu,…

- Dosarul angajarilor fictive de la ICCJ, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare, va fi judecat de Completul 2, format din judecatorii Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana, Popa Rodica Aida, transmite Mediafax.Dosarul…

- Tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori la ICCJ Înalta Curte de Casatie si Justitie va organiza, joi, o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori valabile pentru anul 2018. Potrivit ÎCCJ, tragerea la sorti va avea loc în sedinta publica. Sectia…

- CSM a luat in discutie modul de punere in aplicare a deciziei Curtii Constitutionale din 7 noiembrie in legatura cu tragerea la sorti a judecatorilor care fac parte din completurile de cinci la Instanta suprema. Sectia pentru judecatori a publicat pe site o hotarare adoptata in sedinta de miercuri,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat, miercuri, Inaltei Curti de Casatie si Justitie infiintarea a cel putin trei completuri de cinci judecatori in materie penala si a altor trei in alte materii decat cea penala, urmand ca tragerea la sorti pentru acestea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, conform agerpres.ro. Dosarul va fi judecat de un complet de cinci judecatori, tras la sorti…