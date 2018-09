Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- AFACOV Consulting Group din Sfantu Gheorghe, cel mai mare centru de formare profesionala din țara, a fost gazda unei intalniri dintre membrii delegației Republicii Arabe a Egiptului, specialiști in evaluarea competențelor profesionale din cadrul AFACOV, precum și alți experți romani din cadrul formarii…

- Un concert susținut de Alex Velea este cuprins in programul Festivalului deliciilor dulci ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Sfantu Gheorghe. Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediție, se va desfașura intre 7 și 9 septembrie, in centrul municipiului, iar programul evenimentului va fi…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…

- Comisia de circulație din cadrul primariei municipiului Sfantu Gheorghe cauta in permanența soluții pentru optimizarea traficului din municipiu. In paralel, se desfașoara constant lucrari de modernizare ori de intreținere a infrastructurii rutiere. Poliția Locala a derulat recent o campanie intensa…

- De trei ori pe saptamana, in piața agroalimentara din Sfantu Gheorghe, ciupercile sunt verificate gratuit, iar persoanele interesate pot primi consiliere cu privire la acestea. Cateva sute de persoane au și solicitat verificarea ciupercilor, de la inceputul anului. Reprezentanții TEGA S.A, societate…

- Cinematograful „Arta by Cityplex” din Sfantu Gheorghe, care a ajuns la un an și jumatate de la inaugurare, a inregistrat, pana in prezent, peste 62.000 de vizitatori, au anunțat ieri, reprezentanții instituției. Peste 360 de filme au fost proiectate, iar cel mai urmarit a fost „Kincsem”, in regia lui…

- Piscina acoperita din municipiul Sfantu Gheorghe a fost inundata, iar mai multe localitati din judet au ramas, miercuri, fara curent electric in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra zonei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Potrivit sursei…