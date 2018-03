Stiri pe aceeasi tema

- Iarna revine in forta in sudul tarii Jumatatea de sud a României intra de joi dupa amiaza sub cod galben de ninsori însemnate cantitativ, cu intensificari de vânt si vreme deosebit de rece. Cu o ora înainte de miezul noptii, capitala si alte 14 judete intra sub…

- Un fenomen rar s-a produs in Ploiesti. Ploaia inghețata a cuprins mașinile și drumurile urmand ca zilele viitoare sa ne confruntam și cu ninsori. La Ploiesti au inghetat inclusiv peretii exteriori ai caselor si blocurilor, fenomen care i-a panicat pe oameni, fiind intalnit pentru prima data in…

- Lucrarile la Pasajul Cumpenei din Constanta fusesera reluate dupa cateva luni de pauza, la sfarsitul anului trecut. Intre timp, din cauza conditiilor meteorologice, s a dat ordin de sistare a lucrarilor si acum se asteapta din nou vremea prielnica pentru reluarea proiectului de reabilitare a pasajului.…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- Nu cu mult timp in urma, venirea iernii era privita cu destula speranța, „sfințita” și de sarbatorile binecunoscute, ce aprindeau dorința majoritații muritorului de rand intr-un an nou ceva mai bun decat precedentul. Dar, acum suntem deja pe final de februarie, iar speranțele cu pricina au ramas…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. “De la sfarsitul…

- Echipa feminina a SUA s-a impus in finala pentru aur, punand capat dominanței Canadei, formație care caștigase ultimele patru titluri olimpice. Inainte de meciul din Coreea de Sud, SUA și Canada se ciocnisera in lupta pentru aur in patru din cele cinci finale olimpice. Reprezentantele Țarii frunzei…

- La cateva secunde dupa ce a pornit in cursa, atletul nord-coreean Jong Kwang Bom, care a participat la proba de 500 de metri patinaj viteza la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, a cazut spectaculos pe gheața.

- Tessa Virtue și Scott Moir au caștigat azi proba de dans, unde au captivat publicul cu evoluția lor pe muzica din filmul "Moulin Rouge". Pasiune, eleganța, tehnica și sincronizare. Pe toate le-au adus pe gheața azi Tessa Virtue și Scott Moir. Una dintre cele mai indragite perechi ale patinajului mondial.…

- Ziua Indragostiților a prins-o pe Lindsey Vonn la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang. Și faimosa schioare americana, 33 de ani, a lansat un mesaj simpatic pe Twitter. "Aparent, este Valentine's Day... Am uitat cu totul de asta, pentru ca sunt la Jocuri și nu am un iubit momentan. Este cineva liber…

- Iarna continua sa iși spuna cuvantul pe partiile din Alba. Amatorii sporturilor de iarna sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la Arieșeni și la Domeniul Schiabil Șureanu, unde partiile sunt in perfecta stare de funcționare. Domeniul Schiabil Sureanu Partii existente: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1;…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Una dintre cele mai mari surprize din sport: Slovenia – SUA 3-2, la hochei pe gheața. Americanii sunt o forța in hochei pe gheața. In schimb, Slovenia are 150 de profesioniști legitimați. Post-ul Jocurile Olimpice de iarna 2018. Una dintre cele mai mari surprize din…

- Fulgerele s-ar putea produce cu o frecventa mai mica in viitor, pe fondul incalzirii globale, sugereaza un studiu stiintific efectuat recent in Regatul Unit, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru…

- Patinatoarea sud-coreeana Yura Min a avut un accident vestimentar la doar cateva secunde dupa ce a intrat pe gheața pentru reprezentația sa in proba de perechi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, relateaza BBC News.

- La Moșii de iarna, in Sambata Santoaderului, trebuie sa ducem mai departe tradiția imparțirii pomenilor pentru sufletele adormite. Dupa datina strabuna, in fiecare an, inaintea Duminicii Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec pentru inceputul Postului Mare, se pomenesc morții. Iar la Moșii de iarna…

- E iarna si uneori gasim geamurile masinilor inghetate complet. In loc sa folosim racleta pentru a da gheata jos putem sa urmam exemplu acestor utilizatori de Imgur. Lasi geamul in jos si apoi spargi gheata cu cei ai la indemana, fie ca este vorba de cap, pumn sau o... sticla de bautura. In cazul…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018, turneul de hochei pe gheața. Competiția are loc in perioada 9 – 25 februarie 2018 la Pyeongchang, in Coreea de Sud. E prima ediție organizata pe teritoriul Asiei continentale. Fara doar și poate, cea mai importanta competiție a Olimpiadei, cea regina, este cea de la…

- Moartea lui Fram O intreaga planeta s-a intristat urmarind filmulețul in care un urs polar doar piele și os se prabușește in moarte langa un coș de gunoi in care nu a gasit nimic de mancare. Ursul polar (Ursus maritimus) a intrat în mentalul colectiv românesc prin emoționantul roman…

- Doua surori hocheiste vor evolua pentru reprezentative diferite la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), una urmand sa joace pentru Coreea de Sud, iar cealalta pentru Statele Unite, scrie AFP. Este vorba despre surorile Brandt, Marissa si Hannah, prima fiind componenta…

- Natura poate lua forme uluitoare. Dovada se afla intr-o padure din comuna Varsag, din Harghita. Gerul a transformat cascada ascunsa printre brazi intr-o minunata sculptura in gheața.

- Iarna mai ocolește și ne va bucura cu indice din termometre pozitive. Astfel, doar astazi, in ultima zi a saptamanii vom avea temperaturi de -8 grade Celsius, specifice acestei perioade a anului. Dar zilele ce urmeaza zapada se va topi și valorile termice vor depași norma climatologica.

- Vremea se va mentine rece in zonele joase din jumatatea de sud-est a tarii, unde dimineata si noaptea vor fi local geroase, in timp ce in restul teritoriului valorile termice vor continua sa creasca, astfel ca cele diurne se vor situa cu mult peste normalul datei, informeaza ANM.

- Autoritatile de la Beijing si-au anuntat intentia de a dezvolta mai multe cai de transport maritim in Arctica, vorbind, astfel, despre "un Drum al matasii polar", aluzie evidenta la ambitiosul sau proiect de...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca actuala coaliție de guvernare a decis ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe luna, urmand sa ajunga la 300 de euro net pana in 2020. Tot vineri, la finalul ședinței conducerii ALDE, Tariceanu a mai spus ca ramane valabila introducerea impozitului…

- Jozsef Szabo, membru fondator al Societatii Ornitologice Romane (SOR), se afla pe Olt alaturi de directorul de conservare al SOR, Ciprian Fantana, si alti doi ornitologi - Pal Lajos si Simo Imre, la Numaratoarea de Iarna a Pasarilor Acvatice, primul mare proiect ornitologic al fiecarui inceput de an.…

- Iarna, cu temperaturile scazute, zapada care scartaie sub picioare, zilele scurte si noptile lungi, este, in multe din colturile mapamondului, un sezon plin de viata, insufletit de numeroase sarbatori si festivaluri.

- Dupa doua zile de ninsori, s-a format sloiuri de gheața pe trotuare. Pericolul de a cadea și de a suferi o entorsa sau o fractura este ridicat in aceasta perioada. Cateva trucuri care va pot ajuta pentru a va proteja cu soluții simple și ieftine.

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

- Inceputul iernii 2017-2018 a fost bland din punct de vedere meteorologic, fapt ce s-a reflectat și in facturile la caldura ale craiovenilor, care au fost mai mici. Reprezentanții firmelor de repartitoare susțin ca cei mai avantajați sunt locatarii care au ...

- Odata cu schimbarea vremii se schimba nu doar garderoba și starea noastra de spirit, dar si starea tenului, indiferent de tipul acestuia. Pe timp de iarna, cand afara este vant sau ger, organismul uman produce mai puține grasimi, iar in condițiile unui aer uscat din incaperile incalzite, are loc dereglarea…

- Totuși, iarna este anotimpul cel mai inventiv și creativ, ea ne surprinde de fiecare data cu priveliștile inedite, chiar pentru localnici. Darmite, pentru un oaspete… Sau un spectator virtual, nu prea sau deloc familiarizat cu capriciile iernii siberiene. Gheața de pe oglinda Baikalului…

- Iarna pare decisa sa isi intre in drepturi in cateva zone din tara, care, incepand cu aceasta dupa-amiaza, se vor afla sub COD GALBEN de ninsori si vant. In prima faza, insa, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit o actualizare a informarii meteo emise recent, anuntand ca…

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Pana la aceasta ora nu sunt drumuri blocate și nici nu s-au inregistrat evenimente rutiere, se cicula in condiții de iarna, au transmis reprezentantii IPJ Salaj. Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile polițiștii salajeni recomanda, atat conducatorilor de vehicule, cat si pietonilor sa manifeste…

- Iasul si-a pastrat in unele zone aura romantica. Iar luminile de sarbatoare si muzica ii dau un aer aparte. Iasul Marilor Iubiri va invita la o plimbare virtuala pe Pietonal (bulevardul Stefan cel Mare) la ceas de seara. Facebook

- Unitațile din invațamantul preuniversitar nu vor mai avea clase cu efective mai mici decat numarul minim prevazut de Legea educației. Aceasta prevedere impune comasari. Unitațile de invațamant au transmis Inspectoratului Școlar Județean Vaslui numarul de clase pe care il vor pentru anul școlar urmator.…

- ANM: Iarna blanda și in urmatoarele doua saptamani Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" sau "Epifania", si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna.

- In acest final de saptamana se incheie seria celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna. Maine, creștinii sarbatoresc Boboteaza, iar duminica, Biserica Ortodoxa praznuiește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza sau Epifania este sarbatorita atat de Biserica Ortodoxa, cat și cea Catolica, pe 6 ianuarie.…

- Timp de o luna, din 6 decembrie si pana pe 6 ianuarie, „mosoaiele” pazesc comuna Luncavita de spiritele rele care ar putea pune stapanire pe finalul anului sau pe primele zile din anul care incepe.

- Iti oferim mai jos de la expertii RealSimple sase stiluri de par care te vor ajuta sa arati bine chiar si iarna, cu minim de efort, numai sa o alegi pe cea potrivita lungimii si texturii parului tau, precum si formei fetei. Par scurt si drept E o tunsoare ingrijita si iti va da un aer…

- Autorii antici au oferit detalii pretioase despre iernile cumplite din vremea stramosilor nostri si despre cum le faceau fata acestia. Iernile friguroase aduceau intunericul peste tinuturile stapanite de geti si transformau marea intr-o intindere de gheata.

- Guvernul a decis in decembrie sa plafoneze punctul de amenda pentru a nu ajunge la valori prea mari. Astfel, valoarea punctului de amenda auto va ramane la 145 de lei in 2018, chiar daca salariul minim brut pe tara va creste la 1.900 de lei, arata ordonanta de urgenta adoptata de guvern.

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…