- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, o propunere legislativa prin care conducatorii auto ar putea sa isi aleaga dintr un an calendaristic perioada de suspendare a permisului auto, atunci cand aceasta se face pentru o incalcare minora a regulii de circulatie, scrie Agerpres.Termenul…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa pentru modificarea unor acte normative in domeniul electoral, prin care se stabileste ca nu pot fi alesi in demnitatea de membru al guvernului, europarlamentar, presedinte al Romaniei, parlamentar, primar,

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care elimina obligativitatea aplicarii ștampilei de catre o parte din autoritați.„Persoanele juridice de drept public, nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte…

- Termenul pentru dezbatere si vot in Senat - prima camera sesizata in acest caz - s-a implinit pe 3 iulie, iar nota de adoptare tacita a Ordonantei a fost citita, miercuri, in plen, de presedintele interimar al Senatului, Serban Valeca. Pana in prezent, presedintii si vicepresedintii consiliilor…