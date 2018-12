Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput anul in pași de dans folcloric și il incheie tot cu jocul romanesc. Ansamblul „Cununa Carpaților” al Casei de Cultura Intorsura Buzaului se pregatește deja de petrecerea de Revelion. In noaptea dintre ani, tinerii dansatori intorsureni vor „intra” in casele romanilor, prin intermediul unei…

- Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat sub genericul „Colindul Unirii”, va fi deschis astazi, prin glasuri de copii. Timp de aproape o saptamana, colindatori din țara, dar și din strainatate vor da vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos, prin concerte de colinde.…

- Ansamblul de muzica veche din Transilvania – „CODEX”- va susține joi, 6 decembrie, un concert la Sfantu Gheorghe, urmat de un curs de dansuri renascentiste. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultura Arcuș, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), va avea loc…

- La Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe au avut loc, In perioada 22-23 noiembrie, doua evenimente importante organizate in Anul Centenar, și-anume: vernisajul expoziției „2000 Ani de Credința și Istorie” a sculptorului vasluian Ștefan Csutak și concursul de istorie ,,Voievozii și…

- Spectacol aniversar cu participarea Ansamblului LAUTARII din Chișinau, dirijat de maestrul NICOLAE BOTGROS, la Sfantu Gheorghe La Sfantu Gheorghe Ziua de 1 Decembrie 1918 se apropie iar unul dintre evenimentele cuprinse in programul organizat in Anul Centenar, sub patronajul Instituției Prefectului…

- Spectacol aniversar cu participarea Ansamblului LAUTARII din Chișinau, dirijat de maestrul NICOLAE BOTGROS, la Sfantu Gheorghe Ziua de 1 Decembrie 1918 se apropie iar unul dintre evenimentele cuprinse in programul organizat in Anul Centenar, sub patronajul Instituției Prefectului Județul Covasna,…

- Duminica, 23 septembrie, in cadrul Zilelor Sportive organizate anul acesta in parcarea Arenei Sepsi din Sfantu Gheorghe, vizitatorii au avut parte de o expoziție retro ce a inclus peste 70 de mașini, aproximativ 20 de motociclete și o barca. Evenimentul a fost organizat de catre RETROMOBIL CLUB ROMANIA…

- Ansamblul de muzica veche din Transilvania – „CODEX”- va susține astazi, 25 septembrie, un concert la Sfantu Gheorghe. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultura Arcuș, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), va avea loc la ora 19.00. Formatia de muzica veche…