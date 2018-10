Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului este in foliu! Leyder Ortiz Palacios, fotbalist legitimat la clubul columbian Orsomarso SC, a decedat duminica dimineata. Mijlocasul de 21 de ani a fost injunghiat in ochi, in timp ce incerca sa calmeze o situatie conflictuala izbucnita in timpul unei petreceri.

- Potrivit presei columbiene, Palacios era la o petrecere in Guachene in momentul in care a inceput o bataie, iar jucatorul a fost injunghiat in ochi in timp ce intervenea pentru a calma spiritele. Leyder Ortiz Palacios era de doi ani component al Orsomarso SC, echipa din Primera B din Columbia.…

- Aseara, un incendiu a izbucnit intru-un apartament de la etajul 1 al blocului 2 din cartierul piteștean Razboieni. Dupa ce a fost lichidat incendiul, in locuința a fost gasita o persoana carbonizata. Este vorba despre un barbat de 90 de ani, care era imobilizat la pat din motive medicale, iar incendiul…

- Julia Baciu, o romanca de 22 de ani, a murit in Toronto, dupa un grav accident rutier produs din cauza unui tanar care circula cu viteza excesiva. Julia Baciu era pasagera intr-un Chevrolet Cruze si a murit pe loc. Ea era o studenta eminenta la Universitatea York Glendon Campus. Accidentul a avut loc…

- Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau fiind retinuti acum de politie, informeaza mediafax.…

- Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau fiind retinuti acum de politie.

- Facundo Espindola, 25 de ani, a fost ucis pe strada, in Buenos Aires, iar poliția a arestat doi suspecți, dintre care unul este fostbalist, Nahuel Oviedo, 28 de ani. Potrivit Marca, fapta s-a petrecut la ora 06:30 dimineața, ora Argentinei, cand intre doua grupuri a inceput o cearta, in fața unui bar.…

- Sfarșit dramatic pentru Florin Chiranuș, un tanar roman in varsta de 18 ani. Luni dimineața, in jurul orei locale 08.00, acesta a fost lovit din plin de un tren, in gara Ventimiglia, din Italia, informeaza rotalianul.com.