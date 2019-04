Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul ... The post Rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal in fata magazinului pe care il detinea in Los Angeles appeared first on Renasterea banateana .

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul Hyde Park din Los Angeles, scrie news.ro.Potrivit Los Angeles Times, citat de Variety, Ashedom a fost impuscat de mai multe ori si transportat…

- Un tanar palestinian in varsta de 17 ani a fost impușcat mortal de trupele israeliene in urma unor confruntari care au avut loc intr-o tabara de refugiați in apropierea orașului Bethlehem din Cisiordania, a anunțat un oficial al serviciului de ambulanța, relateaza Reuters potrivit mediafax. Acesta…

- Doi frati din comuna Mogosesti sunt cercetati penal dupa ce au batut un tanar de 19 ani pana l-au lasat inconstient. Unul dintre ei, Ionut Doloi, este politist local in Mogosesti, iar celalalt agresor este fratele sau. Agresiunea a avut loc sambata seara in jurul orei 19, in fata unui bar din satul…

- Sfarșit tragi pentru o polițista din Statele Unite. Femeia a fost ucisa joi, de un coleg, dupa ce au jucat ruleta ruseasca. Nathaniel Hendren, un polițist de 29 de ani, din orașul american Saint Louis...

- Un tanar, in varsta de 20 de ani, a mers la un salon de frizerie ca sa se tunda, dar acolo și-a trait ultimele clipe din viața. Respectivul s-a trezit atacat de un barbat care coborase de pe o...

- Artistul Kevin Fret, din Puerto Rico, in varsta de 24 de ani, a fost impușcat mortal la el in țara. Acesta era una dintre cele mai vizibile voci ale comunitații LGBT, fiind un artist gay. Kevin Fret era pe motocicleta sa, in localitatea San Juan, cand cineva a decshis focul asupra sa. Conform presei…

- Vanatoare cu final tragic la Criuleni. Un barbat de 55 de ani a fost impuscat mortal de nepotul sau, din imprudența. Aceștia se aflau legal la vanatoare. Incidentul a avut loc astazi in padurea din satul Balțata.