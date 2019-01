Stiri pe aceeasi tema

- Doi schiori de nationalitate germana au decedat in urma unor avalanse produse in weekend in vestul Austriei, iar mii de turisti au ramas blocati in statiunile din Alpii austrieci dupa ce mai multe sosele au fost inchise ca urmare a ninsorii abundente si riscului crescut de avalanse.

- Sfarsit tragic pentru mai multi copii care se indreptau catre Disney World, in Statele Unite. Duba in care micutii se aflau a fost implicata intr-un accident violent cu doua tiruri si un alt automobil pe o autostrada din Florida.

- Sfarșit cumplit pentru un șofer roman in varsta de 43 de ani. Barbatul a murit strivit de un TIR, joi in jurul orei locale 14:20. A fost deschis un dosar de catre procuratura germana. Soferul de 54 de ani al TIR-ului, un german, a scapat fara vreo rana. Accidentul a avut loc intre Essenbach și Unterunsbach,…

- Un microbuz cu 23 de persoane la bord si o Dacia 1300 in care se aflau sase persoane au fost implicate luni intr-un accident produs pe DN28B, drumul care leaga Botosani de Targu-Frumos. In urma impactului o femeie a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite. Accidentul s-a produs intre localitatile…

- Pompierii au intervenit, luni, in satul Caldararu, din comuna Cernica, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa. La fața locului, pompierii au gasit casa arzand in totalitate, cu tavanul in mare parte prabușit. Incendiul a fost stins, iar in interiorul locuinței, a fost gasit un barbat de 40…

- Fondatorul „Rotaria”, prima fanfara pentru copii din Romania, Romeo Talmaciu, a murit, joi dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui stop cardiac, potrivit unor surse medicale. In urma cu o saptamana, profesorul suferise un accident vascular cerebral, in timpul repetitiilor.

- Patru persoane, intre care doi copii, au murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, intr-un accident rutier pe DN 56, in afara localitatii Calafat, judetul Dolj, dupa ce soferul autoturismului a lovit un TIR.