- O fetita de numai doi ani a fost mancata de vie de crocodilii crescuti de tatal ei chiar in spatele casei. Tragedia s-a intamplat in Siem Reap, unul dintre cele mai mari orase din Cambodgia, conform The Sun, citeaza observator.tv.

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- O fetita de 8 ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o locomotiva in statia CFR Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara, politia declansand cercetari pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit primelor date ale anchetei, fetita se afla…

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Cauza decesului parinților...

- Un batran de 78 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca in urma cu aproape doi ani a violat o fetita care avea la vremea respectiva 10 ani. Dosarul scoate la iveala traumele suferite de fetita, care a ascuns timp de aproape doi ani abuzul la care a fost supusa. Dupa doi ani de cosmaruri, timp…

- Tragedie inainte de Paste. O fetita de 5 ani a murit dupa ce unchiul ei a lovit-o cu masina Doliu intr-o familie din vestul tarii inainte de sarbatorile de Pasti. O fetita de numai 5 ani a murit in Joia Mare in bratele medicilor din Ineu, judetul Arad, dupa ce a fost lovita cu masina chiar de unchiul…

- Tragedie in satul Korotnoe din raionul Slobozia. O fetița de doar doi anișori s-a inecat in raul Turunciuc.Potrivit serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne, mama fetiței, in varsta de 26 de ani, și-a lasat fetița sa stea la o prietena de-a ei.