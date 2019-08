Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de șase ani din India a fost violata și ucisa de frații ei mai mari. Mama acestora i-a ajutat sa ascunda cadavrul. Tragedia a avut loc in Uttar Pradesh, India. fetița a fost violata de cei doi frați mai mari ai ei, in varsta de 12, și respectiv 15 ani. Potrivit cotidianului The New…

- O fetița de trei ani, din satul Udeni, județul Argeș, a murit, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in piscina aflata in curtea locuinței, copila fiind lasata nesupravegheata de mama sa, transmite MEDIAFAX.Citește și: Cutremur pe scena politica. PSD, in Opoziție? Potrivit Poliției Argeș,…

- Sorina, fetita cu un catel alb, s-a stins dupa mulți ani de suferința. Copila din Dorohoi i-a impresionat pe toți cei care au cunoscut-o, iar asistenta de la spitalul din București a transmis un mesaj tulburator prin care, spune ea, vrea sa ajunga la inima oamenilor care lucreaza in sistemul sanitar.

- Sfarșit dramatic pentru persoanele aflate la bordul unui autoturism care a ajuns in calea unui tren de calatori. Cei doi oameni au murit, dupa ce mașina a fost izbita de trenul privat IR 15039 care circula pe ruta Cluj Napoca – Oradea, din cate anunța Centrul Infotrafic. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza,…

- Doua persoane au murit, iar un copil a ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident produs in apropiere de Lipovanca, raionul Sangerei.Potrivit oamenilor legii, masina in care se aflau victimele a derapat de pe sosea și s-a izbit violent intr-un copac.

- TRAGEDIE imensa intr-o familie. O fetița a murit, lovita de mașina condusa chiar de mama sa O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya 2019, AVION din…

- Sfarșit cumplit pentru un tanar in varsta de 25 de ani. Acesta a murit inecat in Dambovița, dupa ce a sarit in ajutorul unui baiat de 16 ani care cazuse in apa. Baiatul de 25 de ani s-a inecat in aceasta dimineața, in raul Dambovita, in zona Regie. Cadavrul acestuia a fost descoperit de trecatori, care…

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.