- O femeie in varsta de 83 de ani, imobilizata la pat, a murit intr-un incendiu izbucnit, duminica, intr-o casa din localitatea Catunele. Vecinii au cerut ajutorul pompierilor. Totul ar fi pornit de la o țigara lasata aprinsa, apoi focul s-ar fi extins rapid intr-o camera. „Am fost solicitați sa intervenim…

- O femeie de 83 de ani, imobilizata la pat, din comuna Catunele, județul Gorj, a murit arsa de vie intr-un incendiu izbucnit in locuinta ei. Focul a fost generat, cel mai probabil, de o țigara, a notat gorjeanul.ro. Femeia era singura și nu se putea deplasa pentru a fugi din calea focului. Cel care a…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din satul Valea Perilor, judetul Gorj, imobilizata la pat, a murit, duminica, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Primele verificari au aratat ca batrana ar fi adormit cu tigara aprinsa, transmite Mediafax.Pompierii din Motru au fost solicitati sa intervina,…

- In acest moment mai multe echipaje a le ISU Gorj incearca sa stinga un incendiu izbucnit la o casa de locuit din Catunele. „In urma cu putin timp am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Catunele satul Valea Perilor. Apelantul semnala faptul ca in…

- O femeie din județul Valcea a suferit arsuri pe fata si pe maini dupa un incendiu izbucnit in locuința ei, din comuna Creteni. Femeia este transportata la spital, conform Mediafax.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, incendiul a izbucnit, duminica, la acoperișul unei…

- Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN 13 B, au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si IPJ Harghita, conform Agerpres.Incendiul masinii a avut loc pe DN 13B in…

- Un barbat din judetul Olt a ajuns la spital, cu arsuri de gradul doi pe circa 40 la suta din suprafața corpului, dupa ce a fost surprins de un incendiu puternic care i-a cuprins locuința. Evenimentul s-a produs in comuna ...

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii S.V.S.U. Verești, au intervenit sambata cu trei autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Corocaiești, comuna Verești, informeaza ISU Suceava. La sosirea echipajelor, ardeau anexele…