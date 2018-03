Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile in care am inregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost caștigatoare! Indiferent ca am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Simona Halep a reușit lovitura zilei in meciul disputat contra croatei Petra Martici, numarul 51 WTA, caștigat in 3 seturi 6-4, 6-7, 6-3. Vantul puternic de la Indian Wells le-a pus probleme ambelor jucatoare, iar la finalul partidei Simona a recunoscut ca acesta a fost principalul motiv pentru care…

- Cu 36 de zile inainte de alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), actuala conducere de la „Casa Fotbalului“ a reusit un transfer impresionant: Mirel Radoi, adus in functia de director sportiv al nationalei sub 21 de ani.

- Fotografia zilei, cu Dragnea și Dancila, la Congresul PSD. Congresul Extraordinar al PSD de sambata , de la Sala Palatului, a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila va fi președintele…

- Parlamentul European al Tinerilor este vocea celor care isi slefuiesc primele idei in politica internationala. Anual, sub egida unui forum care functioneaza dupa regulile legislativului Uniunii Europene, peste 35.000 de tineri au ocazia sa se reuneasca sub semnul ideilor si dezbaterilor comunitare.…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- „PSD singurul partid din Romania care a promovat cele mai multe femei in politica la toate nivelurile. Incepand de la administrația publica locala și pana la Guvern, Parlament și Uniunea European ...

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, luni, cererea de liberare conditionata pentru fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat in 2016 la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia este definitiva.

- Opt tronsoane de drumuri sunt inca blocate in judetul Teleorman, printre care un singur drum national, DN 65A, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, printr-un comunicat in care se prezinta situatia din teren de joi, de la ora 13,00. "Situatia drumurilor nationale…

- De ce ai nevoie pentru pulpe de pui cu cartofi și spanac 6 pulpe superioare de pui 500 g cartofi 2 linguri ulei 3 caței de usturoi 300 ml smantana, pentru gatit 70 g roșii uscate 400 g spanac 100 g parmezan 2 felii bacon sare…

- Copil salvat de pompierii militari in Teleorman Teleormanul, unul dintre judetele cele mai lovite de vremea rea Într-adevar, din cauza viscolului puternic care s-a abatut asupra judetului Teleorman zeci de autoturisme si oameni au ramas blocati în nameti.…

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Ultima ora. Igor Dodon cere SIS-ului sa investigheze activitatea unui consul roman in Moldova Situația din Republica Moldova va fi discutata la ședința Consiliului UE Deputații cer vot electronic in Parlament Parlamentul a…

- Cantina Sociala din Alexandria are peste 350 de “musafiri” la masa in fiecare zi. Trei bucatari pregatesc hrana pentru cei nevoiași in Social / Persoane fara adapost sau cu probleme grave de sanatate, cu venituri foarte mici si familii modeste cu multi copii gasesc, de luni pana vineri,…

- Un ambulantier a transportat in spate o jumatate de kilometru o pacienta care suferea de insuficienta respiratorie si tensiune arteriala crescuta, dupa ce nu a putut ajunge cu masina la locuinta ei, aflata intr-un catun din Muntii Apuseni. Imaginea a devenit virala pe...

- Data de 10 februarie marcheaza sarbatorirea unui sfant ce a avut o contribuție majora in viața multor oameni. Sf. Haralambie, Episcopul Magnesiei (Asia Mica) a raspandit cu succes credinta in Mantuitorul Hristos, calauzindu-i pe aceștia pe calea mantuirii.

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- Doua eleve de liceu s-au batut marti, 30 ianuarie, in Alexandria. Imaginile au fost filmate de alti elevi si au fost date publicitatii pe o retea de socializare. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman sustin ca incidentul s-a petrecut in afara orelor de curs si ca vor face o verificare.…

- Astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a fost depistat un barbat in varsta de 31 de ani, cetațean moldovean și roman, conducand un autoturism marca Mitsubitshi Pajero, inmatriculat in Italia.

- Istoricul și filosoful Neagu Djuvara a incetat din viața, miercuri, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani, informeaza TVR. El obișnuia sa iși serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar. Istoricul Neagu Djuvara avea 101 ani. 45 i-a trait…

- Victor Dragusin: “Cred ca am tot ce isi poate dori un om normal” in Politic / – Domnule primar, suntem la inceput de an si va intreb, mai in gluma, mai in serios, va place sa fiți primar la Alexandria? – Poporul roman, in ințelepciunea lui, spune ca rezultatul muncii…

- Grigorie Teologul sau Grigorie de Nazianz (329-390) este unul dintre cei mai mari invațatori ai Bisericii. Ambii sai parinți sunt sfinți: tatal, Grigorie, va ajunge episcop și este praznuit pe 1 ianuarie; mama, monahia Nona, este praznuita pe 5 august.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca moartea lui Verestoy Attila este o mare pierdere pentru familia sa, pentru UDMR si pentru comunitatea maghiara, precizand ca de la acesta a invatat consecventa, ca niciodata sa nu te dai batut, informeaza news.ro.Verestoy Attila a participat la infiintarea…

- Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu vanzari de 3 milioane de euro in 2017, planifica sa ajunga la o cifra de afaceri de 5 milioane euro anul acesta. Rucsandra Hurezeanu a relatat pentru Wall-Street care sunt urmatoarele piete vizate si care este cel mai mare client al companiei la…

- Suma totala platita in luna decembrie 2017 de statul roman pentru venitul minim garantat depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Artistul grafic roman, Andrei Lacatusu, si-a imaginat cum ar arata logourile marilor companii de tehnologie, daca acestea ar fi uitate și ruginite intr-un fel de Detroit al Facebook si Google. Un oraș in care nimeni nu mai traiește, iar frontispiciile companiilor IT ar fi mancate de timp. Ideea in sine…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in ziua de 24 ianuarie 2018, reluandu-si activitatea in data de 25 ianuarie 2018. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza data de 24 ianuarie 2018, Ziua Unirii Principatelor Romane drept…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Performanta a fost posibila dupa ce Tecau si partenerul sau A s-au impus cu 6-4, 6-3 in fata argentinienilor…

- Un ieșean in varsta de 33 de ani a fost gasit mort, pe scarile unui imobil din Anglia. Dan Gabriel Sandu, originar din comuna Tomești, plecase din țara pentru a-i oferi fetiței sale un viitor mai bun.

- Fotbalistul Gheorghe Grozav, care a activat in prima parte a sezonului 2017-2018 la clubul turc Karabukspor, s-a transferat, miercuri, la Bursaspor, grupare cu care a semnat un contract valabil sase luni cu optiune de prelungire pe doi ani si la care va fi coleg cu un alt roman, atacantul Bogdan…

- Accident de munca la Milano, soldat cu 3 morti si 3 raniti.Trei muncitori au murit, iar alti trei sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza Mediafax , care citeaza cotidianul La Repubblica. Accidentul a avut…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Pe 16 ianuarie praznuim Inchinarea cinstitutului lanț al Apostolului Petru. In anul 42, regele Irod Agripa poruncește ca Petru sa fie intemnițat și legat in lanțuri, insa este eliberat de un inger.

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- Gigi Becali il vrea pe Valerica Gaman la FCSB. Dupa ce a declarat ca il poate cumpara oricand vrea pe Alexandru Baluta, de la CSU Craiova, latifundiarul a mai dezvaluit una din tintele din aceasta iarna. Becali il vrea pe Valerica Gaman, plecat de la Karabukspor din cauza problemelor financiare ale…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al...

- Actorul Florin Calinescu, intr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, a criticat-o in termeni duri pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru modul in care a actionat in cazul politistului pedofil din Capitala. Florin Calinescu ii sugereaza ministrului sa faca ea un pas in spate, pana la Alexandria,…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- In orasul-statiune Singeorz-Bai din judetul Bistrita-Nasaud, incasarile din turism la bugetul local sunt nule. Peste iarna acesta este complet lipsit de turisti, pentru ca sezonul incepe aici abia in luna mai si se termina undeva la inceputul lunii noiembrie. Primarul orasului, Traian Ogagau, aflat…

- CS U Craiova a avut destule probleme in defensiva in acest sezon, iar Mihai Rotaru ar dori sa intareasca acest compartiment. Patronul oltenilor a pus ochii pe Valerica Gaman, fostul fundaș al celor de la FC U Craiova, anunța Fanatik, jucatorul fiind liber de contract dupa desparțirea de Karabukspor.…

- Fostul international Adrian Iencsi a declarat, luni, ca mijlocasului Ianis Hagi, care este aproape de revenirea la Viitorul de la Fiorentina, i-ar prinde bine sa joace la o echipa precum Ajax Amsterdam, unde s-ar putea impune fara probleme. Fostul fundas considera ca transferul la Fiorentina a fost…

- Imaginea zilei in lume: Cai intr-o padure, langa ruinele orasului greco-roman Shahhat din Libia, 6 ianuarie 2018. Foto: (c) Esam Omran Al-Fetori / REUTERS via AGERPRES The post Imaginea zilei in lume – 6 ianuarie 2018 appeared first on ZiarMM .

- Ioan Botezatorul s-a nascut in satul Ein-Kerem (langa Ierusalim); este fiul Elisabetei (verisoara Mariei, mama lui Isus) si al rabinului rural Zaharia. A venit pe lume cu circa 6 luni inaintea lui Isus. Nu au copilarit impreuna, dar (dupa parerea unor autori) s-ar fi cunoscut in tinerete, petrecand…

- Primele patru clasate din Seria a III-a a Ligii a III-a isi schimba banca tehnica in aceasta iarna! Culmea, majoritatea schimbarilor se petrec „in familie”, in sensul ca antrenorul de la FCM Alexandria – locul 2 in ierarhia la zi la final de tur – Romulus Ciobanu a preluat liderul FC Petrolul, in timp…

- Anul 2017 in judetul Teleorman a fost marcat de interventia deosebit de dificila din aprilie a pompierilor care au reusit salvarea dintr-un put ingust a unui micut de doi ani, acesta recuperandu-se apoi desi a stat in apa rece circa 10 ore, precum si de inaugurarea noii Sali a Sporturilor din Alexandria,…

- Sfanta Mucenița Iuliana a trait la granița dintre secolule III și IV, in timpul lui Maximian (286-305). Era din Nicomidia (oraș langa Constantinopol), copila unor parinți bogați, care o logodesc cu un senator elin pe nume Eleusie, ajuns ulterior prefect.

- In timpul cuceritorului Daciei, imparatul Traian, episcopul Antiohiei, Ignatie, a fost aruncat la fiare, in amfiteatrul din Roma. Asta se intampla in anul 107, dupa ce fusese arestat impreuna cu alți creștini din Antiohia.