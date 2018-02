Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta seara, culoarea roșie a semafoarelor din Buzau va fi prevazuta cu…inimioare! Insemnele iubirii vor ramane aici pana pe 8 martie, masura fiind luata in premiera de autoritațile buzoiene care vor sa marcheze in acest fel Valentine’s Day, Dragobetele, dar și inceputul primaverii. Daca…

- Povestea Sfantului Valentin. Traditii si obiceiuri In fiecare an, pe 14 februarie, indragostitii din intreaga lume sarbatoresc Valentine’s Day, cunoscuta și sub numele de Ziua Indragostiților. Originea acestei sarbatori il are in centru pe Sfantul Valentin. Astazi considerat patronul protector…

- Autoritațile buzoiene s-au gandit sa marcheze intr-un mod de-a dreptul inedit zilele dedicate iubirii. Astfel, incepand de miercuri, la Buzau, culoarea roșie a semafoarelor din municipiu, va lumina sub forma de inimioare. Simbolurile iubirii vor ramane la semafoare pana pe 8 martie, pentru a marca astfel…

- Se apropie primavara si odata cu ea Sfantul Valentin – Ziua Indragostitilor, iar societatea de consum ne-a inoculat regula ca este un moment minunat de a exprima aceasta stare minunata, printr-un cadou material. Trendul american functioneaza si in acest caz… Daca vom face ca ei, vom avea succes, vom…

- * Maine e 14 februarie, Valentine's Day, sarbatoare indragita de unii, dar criticata de altii: indragita mai ales de comerciantii cu marfa ramasa nevanduta, dar criticata de inamicii globalizarii si de dacopatii care se lauda cu Dragobetele. Democratia ne da voie sa avem orice parere, atata vreme cat…

- O broasca din Bolivia in varsta de 11 ani, pe nume Romeo, este de zece ani in cautarea unei partenere pentru a-si salva specia, potrivit site-ului CNN. Global Wildlife Conservation (GWC), Match.com si Bolivian Amphibian Initiative au initiat o campanie de strangere de fonduri pentru a-i…

- Semafoarele din Constanta au suferit modificari cu prilejul sarbatoarei de Ziua Indragostitilor. Culoarea rosie a semaforului a fost schimbata cu o inima rosie.Acest lucru s a intamplat si anul trecut cand autoritatile constantene au hotarat sa marcheaza Valentinersquo;s Day si Dragobetele prin inimioare…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- In februarie celebram iubirea, iar Valentine’s Day sau Dragobetele autohton sunt doar doua dintre momentele speciale ale acestei luni. Ocazii perfecte pentru a-ti manifesta recunostinta si dragostea printr-un cadou inspirat si util.

- Nu mai este mult pana cand cuplurile din intreaga lume vor sarbatori Ziua Indragostiților, așa cum știu ele mai bine: cu ciocolata, flori, cine romantice și... dragoste. Deși este o sarbatoare cu origini occidentale, Valentine`s Day este celebrata de sute de ani. Exista și o serie de superstiții legate…

- Asociatia Initiativa Pentru Societate organizeaza intr-un stil original, Dragobetele la Restaurantul Libanez (Str.Mihai Eminescu, nr.28). Evenimentul va avea loc in 24 februarie si va incepe la ora 15,00 cu o degustare de vinuri de la Crama Rab Wine si o selectie de gustari alese, cu muzica care va…

- Ne apropiem cu pași repezi de o perioada aglomerata din punct de vedere al cadourilor, deoarece sarbatorile precum Valentine's Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Comercianții au ințeles ca numarul celor care comanda cadouri de pe Internet este tot mai mare de la…

- CFR Calatori pune in vanzare bilete de tren la jumatate de pret pe anumite rute, in luna iubirii, pentru zilele de 14 si 24 februarie, cand sunt sarbatorite Valentine’s Day si, respectiv, Dragobetele. Prin oferta „Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi!”, reducerea este de 50% din tariful biletului…

- In luna dragostei ploua cu reduceri. In ajun de Sfantul Valentin, vanzatorii se intrec in oferte atractive. Unii scad prețurile și cu 70 la suta, iar alții, ofera doua cadouri la preț de unu.

- In functie de tipul de personalitate pe care il avem, ultima luna de iarna din an ne poate aduce in dar un buchet de inimioare sau o depresie sezoniera. Odata cu Sfantul Valentin si cu Dragobetele, momentele de tristete pot accentua sentimentul de singuratate.

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, miercuri, 14 februarie, bugetul municipiului pentru acest an. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare se afla proiectele de hotarare referitoare la repartizarea excedentului de anul trecut și alocarea fondurilor din acest an. Chiar daca veniturile sunt mai mici…

- Daca nu te-ai hotarat inca ce sa-i oferi iubitului tau de Ziua Indragostitilor, iata cateva idei. 1. Sosete Sosetele sunt o modalitate amuzanta de accesorizare si sa-i adaugi o usoara imbunatatire stilului sau vestimentar, fara sa cheltui prea multi bani. 2. Cel mai bun prieten…

- Autoritațile din Pakistan au interzis promovarea in media a sarbatorii de Sfantul Valentin. Insa aceasta țara a ales sa ramana una profund musulmana, astfel ca mulți pakistanezi se declara impotriva acestei sarbatori, pe care o califica drept una de import occidental. Astfel, autoritatea…

- Valentines Day sau Sfantul Valentin este sarbatorita in fiecare an pe data de 14 februarie, fiind un bun prilej pentru toti cei care poarta in inima lor sentimente alese de a le face cunoscute celor dragi si de a le oferi o mica atentie in semn de recunostinta si devotament.

- Valentine‘s Day nu va mai fi sarbatorit anul acesta la Targu-Jiu. Pentru ca este o sarbatoare importata și nu are nicio legatura cu tradițiile romanești, autoritațile din municipiu au decis ca luna aceasta sa fie sarbatorit doar Dragobetele, insa numai in cazul in care vor exista tineri care sa iși…

- Primaria comunei Meteș organizeaza sarbatoarea „Dragobetele saruta fetele!”. Evenimentul, aflat la prima editie, va avea loc sambata 17 februarie 2018, la Caminul Cultural din localitatea Ampoita. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și…

- „Dragobetele saruta fetele!” si la Ampoita. Pe 17 februarie, sunteti asteptat la un eveniment in prima editie, in satul de langa Alba Iulia, la caminul cultural. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și vor participa la concursul organizat,…

- Nu ai inca niciun plan pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor sau Dragobetele? Managerii unei pensiuni din Buzau iti vin in ajutor cu o oferta deosebita, ce, te trimite cu gandul la relaxare in mijlocul naturii, la pachet cu o cina romantica, un mic dejun copios sau un pranz exotic, muzica buna si…

- Valentine’s Day a devenit un simbol al iubirii si romantismului, insa viata Sfantului Valentin a fost departe de imaginea idilica a unui tanar indragostit. Potrivit stirileprotv.ro, Sfantul Valentin a fost un preot crestin, care a trait la Roma, in timpul imparatului Claudius al II-lea. El obisnuia…

- Idei de cadouri pentru Valentine’s Day: epilare definitiva si slim-SPA in cuplu la Silhouette Mai exact, apreciatele centre de slabit si infrumusetare au lansat 5 tipuri de vouchere, cu tratamente pentru EL si pentru EA, ce pot fi achizitionate pana de Sfantul Valentin si utilizate pana la 1 aprilie…

- Un vechi proverb spune ca: ,,Omul sfinteste locul’’. Pare ca acesta este motto-ul dupa care se ghideaza oradeanul Marius Sabau, proprietarul florariei de pe Malul Crisului, care transforma in mod vizibil locul in care traieste. Daca anul trecut a infrumusetat Oradea cu peste 27.000 de lalele,…

- Luna februarie ar putea sa fie dedicata iubirii, fiindca sarbatorim nu doar Valentine`s Day, ci și Dragobetele! Avem toate motivele sa ne indragostim, sa iubim sau sa ne rasfațam partenerul cu...

- CALENDAR ORTODOX FEBRUARIE 2018: Șirul datinilor din strabuni continua, pe 11 februarie, cu ziua Sfantului Vlasie. Acesta este protectorul femeilor gravide. Ca sa aiba copii frumoși și sanatoși, femeile țin cu strictețe sarbatoarea. Se mai spune ca tot in aceasta zi incep sa se intoarca pasarile…

- Vali Craciunescu iși ia inima-n dinți și-și scoate proaspata soție in oraș, de Valentine’s Day, zi in care iși serbeaza și ziua de naștere! Caci, sarbatoarea indragostiților, atat de populara in intreaga lume, coincide cu ziua sa de naștere, aniversarea ”primilor” 45 de ani, eveniment pe care il vede…

- In doar cateva saptamani, totul va fi impanzi de inimioare rosii si ursuleti de plus. Sfantul Valentin se apropie cu pasi repezi, iar multi dintre indragostiti pun la cale suprize si cadouri care mai de care.

- Consumatorii japonezi si sud-coreeni vor fi primii care vor putea achizitiona un nou tip de ciocolata, de culoare rubinie, cel de-al patrulea tip de ciocolata creat dupa ciocolata cu lapte, cea neagra si cea alba, a anuntat recent grupul Nestle care o va comercializa, transmite AFP.KitKat, principala…

- Au fost anuntate nominalizarile pentru Zmeura de Aur, trofeul decernat celor mai nereusite performante de pe marele ecran, scrie Digi 24.Primul pe lista nominalizatilor se afla "Cincizeci de Umbre Intunecate", al doilea film din trilogia inspirata din romanele scrise de E.L. James.Pelicula aparuta anul…

- Luna februarie este dedicata indragostiților și asta se va vedea mai ales in horoscop! Astrele au decis cine va zambi fericit de Sfantul Valentin și de Dragobete! Te numeri printre norocoși?

- Simona Bratulescu, vicele Consiliului Judetean Arges a sarbatorit si ea Ziua Internationala a Imbratisarilor. Aceasta a si postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare in care a vorbit despre semnificatia acestei zile. „Avem nevoie de 4 imbratisari pentru a supravietui, de 8 pentru…

- Ziua de Sf. Valentin se apropie, iar indragostitii au inceput sa intre in febra pregatirilor. Cadourile pentru partener sau partenera sunt in mintile celor care vor sa-si surprinda perechea.