- Sfantul Nectarie Taumaturgul este praznuit de crestini in fiecare an pe data de 9 noiembrie. Sfantul Nectarie Taumaturgul a dus o viata in credinta si in rugaciune, iar dupa moarte trupul sau a fost descoperit neputrezit si izvorand mir.

- Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir se praznuieste in data de 26 octombrie. Legat de aceasta sarbatoare pentru crestini, sunt amintite mai multe traditii si obiceiuri. Peste 340.000 de romani isi serbeaza onomastica in data de 26 octombrie, cu ocazia Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir…

- La o zi distanta dupa Sfantul Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir este praznuit Sfantul Mucenic Dimitrie Basarabov. Acestia sunt considerati unii dintre cei mai mari Sfinti ai crestinatatii.

- Data de 14 octombrie este extrem de importanta pentru toți romanii. In aceasta zi sfanta este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta și sub numele de Paraschiva, este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana și in alte biserici de rit oriental, sfanta patroana a Moldovei.

- Ziua Referendumului pentru definirea familiei, 7 octombrie, este si data in care se praznuiesc doi sfinti care ar fi fost gay, Serghie si Vah. Acestia sunt recunoscuti atat de Biserica Ortodoxa, cat si de Biserica Catolica.

- Sfanta Maria Mica. Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care a inceput la 1(14) septembrie. Ea este praznuita pe data de 8(21) septembrie. Sfanta Scriptura nu ne relateaza acest eveniment.

- Anual, pe 29 august, creștinii praznuiesc Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul. Sfântul Ioan este grabnic ajutator, așa încât rugaciunile înalțate catre el în aceasta zi nu ramân

- Viața in doi este frumoasa, dar este incarcata cu multe greutați. Daca vrei puțin ajutor divin pentru a-ți gasi liniștea și fericirea, nu trebuie decat sa spui zilnic urmatoarea rugaciune.