- Sfantul Sinod a stabilit de asemenea ca filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si "numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor biserici". La fel, transmiterea in direct pe internet…

- „Intrucat activitatile culturale si artistice desfasurate in lacasurile de cult, pot provoca tendinte de auto-secularizare a spatiului sacru din Biserica Ortodoxa Romana, Sfantul Sinod stabileste ca aceste activitati culturale sa fie organizate in alte spatii ale parohiilor, sau in spatii publice inchiriate…

- In ziua de 15 februarie 2018, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.In cadrul acestei sedinte a avut loc alegerea Arhiereului vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane…

- In ziua de 15 februarie 2018, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.In cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe…

- Gabriela Cristea a fost atacata pe internet de catre o femeie care a luat-o la rost despre tratamentele de fertilizare pe care vedeta le-ar fi facut. Gabriela Cristea este mamica unei fetițe pe nume Victoria , din mariajul pe care iș are cu muzicianul Tavi Clonda. Prezentatoarea de televiziune a fost…

- Ne apropiem cu pași repezi de o perioada aglomerata din punct de vedere al cadourilor, deoarece sarbatorile precum Valentine's Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Comercianții au ințeles ca numarul celor care comanda cadouri de pe Internet este tot mai mare de la…

- Va mai aduceți aminte apariția spectaculoasa a Ritei Ora de la Premiile EMA 2017, cand artista a pașit in halat de baie și cu un propop pe cap, accesorizata de bijuterii cu diamante, pe covorul roșu, șocand audiența? Ei bine, moda prosopului de baie face furori pe Internet și o mulțime de vedete internaționale,…

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate simpla de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati. Printre ei si unul din Timisoara care a si ramas fara o suma importanta de bani. Acesta […] The post Barbat…

- Un copil de doi ani a fost suprins in timp ce pufaia dintr-o țigara. Parinții rad in hohote de isprava celui mic, scrie realitatea.net.Un video surprins in Rusia a starnit revolta pe Internet. Un copil de doi ani este filmat in timp ce fumeaza.

- In familia Marei Banica e sarbatoare astazi. Jurnalista isi sarbatoreste mama si i-a facut o urare cu totul si cu totul speciala. Vedeta a asternut pe o retea de socializare cateva randuri pentru cea care i-a dat viata, iar mesajul ei i-a emotionat pe internauti. Cea care a avut lacrimi in ochi cand…

- Romanii care vor sa faca mici afaceri pot obtine fonduri europene de maximum 40.000 de euro fiecare, in anumite conditii, intr-un nou proiect finantat prin linia Romania Start Up Plus, au anuntat, luni, organizatorii, printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut și respectat pe Neagu Djuvara pot sa-l omagieze și sa se roage pentru odihna sufletului sau dupa urmatorul program:…

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- Consiliul Concurentei, consultare publica Consiliul Concurentei a lansat, miercuri, în consultare publica doua ghiduri care contin elementele esentiale pe care trebuie sa le contina contractul prin care se încredinteaza prestarea serviciului public de alimentare a populatiei cu…

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- De asemenea, vor fi furtuni cu vant foarte puternic, ajungand pana la o viteza de 100 km/h. Cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: +493021239555, +493021239514 si +493021239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +492286838135;…

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Comertul electronic a devenit o parte integrata a vietii omului modern, iar ca si o confirmare a acestui fapt sta chiar numarul din ce in ce mai mare de magazine online care se lanseaza zilnic pe Internet. Avand in vedere succesul incontestabil pe care astazi comertul electronic il inregistreaza in…

- Medicul Dan Grigorescu isi incepe mesajul prin a atrage atentia ca reactia ministrului Florian Bodog - care afirma ca certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de Sanatate Publica - a venit la doua zile dupa ce el a atras atentia asupra ”umilintei la…

- Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a anuntat, in cuvantul rostit la data de 1 ianuarie a.c., in Catedrala Patriarhala, ca Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a proclamat anul 2018 drept Anul Omagial al unitatii de credinta si de neam si Anul comemorativ al ...

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a proclamat anul 2018 drept Anul omagial al unitatii de credinta si de neam si Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918 pe tot cuprinsul Patriarhiei Romane.Credinta crestina este, inca de la aparitia poporului roman in ...

- Ieri, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a rostiti o prelegere, la Catedrala Patriarhala, la proclamarea solemna a anului 2018 ca An omagial al unitatii de credinta si de neam si An comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918. Cu acest prilej PF Parinte a spus printre…

- De șaptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program excepțional in seara dintre ani, iar aparițiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public.

- Sursa foto: www.banatulazi.ro Judecatoarea Adriana Stoicescu, președinta Tribunalului Timiș, a scris o postare pe contul sau de facebook care reprezinta o analiza dura dar pertinenta asupra situației Romaniei de astazi. Merita, fara nici o discuție, premiul pentru cel mai bun text al anului. Va prezentam…

- Bitcoin este o rețea consensuala care ofera un nou sistem de plata și bani complet digitali. Acesta este primul sistem de plata peer-to-peer (egal la egal) descentralizat susținut de utilizatorii sai fara o autoritate centrala sau intermediari. Din perspectiva utilizatorilor bitcoin ilustreaza bani…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a luat mai multe hotarari in ședința care a avut loc, luni, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala. Una dintre acestea este legata de contribuțiile pe care le platesc credincioșii. Sfantul Sinod a adus precizari privind distincția dintre taxe și contribuții…

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a avertizat asupra interdictiei conditionarii oficierii slujbei de inmormantare, mai…

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire, scrie antena3.ro. Citeste si BUGET 2018: ce salarii vor avea angajatii BOR Contribuțiile benevole reprezinta sumele oferite…

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, luni 18 decembrie, sa aduca precizari legate de distinctia dintre taxele stabilite de consiliul parohial si contributiile benevole, avertizând asupra interdictiei conditionarii oficierii de

- Luke Bedford, un baiețel de numai 8 ani din Hertfordshire, Marea Britanie, i-a trimis o scrisoare lui Moș Craciun care a emoționat o lume intreaga pana la lacrimi. In loc de dulciuri și jucarii, puștiul i-a cerut Moșului un lucru cu totul și cu totul special. Luke Bedford il roaga pe Moș Craciun ca…

- Motociclistul a decis sa ajute un barbat care tocmai ratase un autobuz, oferindu-se sa-l duca pana la urmatoarea statie.Ceea ce parea o sarcina usoara s-a dovedit a fi o adevarata aventura, scrie Mediafax.ro.

- Unul din trei utilizatori de Internet este copil, iar 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totala, potrivit unui raport UNICEF. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tanar din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o…

- Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piața de comunicații electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fața de prima jumatate a anului 2016, de la 71 mii TB la 145 mii TB. “Asa cum era…

- In cadrul Proiectului catehetic „Hristos impartasit copiilor”, se va desfașura, la nivelul Patriarhiei Romane, deci și in Episcopia Maramureșului și Satmarului, Concursul National Cultural-Artistic „Unirea: libertate si unitate”. El se deruleaza sub egida „Anului omagial al unitatii de credinta si de…

- Cu ocazia Sarbatorilor de iarna poti face maraton de filme cu familia si prietenii pana in zori. Fie ca optezi pentru filme clasice, SF, actiune, de dragoste sau serialele preferate cu Internet TV, de la Telekom, te bucuri de ceea ce e important cu adevarat, oriunde, oricand.

- Un barbat din capitala kirghiza Biskek a fost retinut pentru ca si-a lovit fiul cu piciorul doar pentru camicutul nu putea sa se ridice de jos.VA AVERTIZAM CA IMAGINILE VA POT AFECTA EMOTIONALScena a fost filmata de catre un martor si publicata pe Internet.

- Mesaje de Sf Andrei, ziua in care vorbesc lupii. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie insemnata in calendar cu Cruce Rosie, iar doi ani mai tarziu Sfantul Andrei a fost proclamat “Ocrotitorul Romaniei”.A Se spune din batrani ca lupii…

- Emilia Parvu are putin peste trei ani, un chip angelic si nu sta intr-un loc, nici macar o clipa! Acum este vedeta nationala pentru ca pozele care o infatiseaza la repetitiile pentru parada de 1 Decembrie din Capitala au devenit virale. Emilia a fost pozata in costum national chiar de tatal ei, ofiter…

- Spotul de promovare a turismului din Republica Moldova a devenit viral, la cateva ore de la lansare. Nici nu-I de mirare, conceptul este extrem de bun, actorii – remarcabili, iar filmarea – ireproșabila. Mergand pe o idee simpla – cum ar fi daca Brad Pitt ar umbla singur, pe ulițele unui sat din Moldova…

- SFANTUL ANDREI. Dupa ce va fi inconjurat lacasul de cult, credinciosii participanti la procesiune se vor putea inchina sfintelor moaște care vor fi așezate in Catedrala Patriarhala. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Apostol Andrei sa fie insemnata…

- O procesiune cu racla ce adaposteste moaște ale Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei, va avea loc miercuri seara, la Catedrala Patriarhala, din Capitala, in ajunul zilei de praznuire a Sfantului Apostol. Procesiunea va avea loc dupa oficierea Slujbei de Priveghere. Dupa ce va fi inconjurat lacasul…

- Era robotilor: Cinci joburi ciudate pe care oamenii le vor avea in viitor In timp ce unele locuri de munca sunt preluate de masini si inteligenta artificiala, altele sunt generate chiar de acestea. Grupul de consultanta in business Cognizant prezice ca in urmatorii 10-15 ani, 12% dintre joburile din…

- Nici nu a ajuns bine in Vietnam, ca Dorian Popa aproape a fost arestat de polițiștii din Vietnam. Cum s-a vazut pe un continent strain, artistul a vrut sa iși puna la curent admiratorii de pe Internet. Lume noua, obiceiuri noi.

- Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2018 a aparut deja la Editura Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, in cinci variante: tip foaie (de perete), tip agenda de buzunar (carnetel), de perete cu spira metalica, de birou – format mare, de birou – format mic. Toate modelele de calendare…

- Smartwatch-urile, ca multe alte categorii de produse din sfera Internet of Things, aduc cu ele mari riscuri de securitate. Companiile din domeniul securitatii au avertizat in nenumarate randuri asupra acestui aspect, iar problema devine mult mai sensibila cand sunt implicati copiii. Recent, European…

- Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday diverse oferte promoționale, însa este important ca utilizatorii sa se informeze temeinic înainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip.