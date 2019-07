Sfântul Scaun renunță la imunitatea diplomatică a nunțiului din Paris, acuzat de hărțuire sexuală Sfântul Scaun a renunțat la imunitatea diplomatica din cauza procedurii privind nunțiul apostolic din Paris, Mons. Luigi Ventura, pe care mai multi barbati l-au acuzat de hartuire sexuala, potrivit La Stampa, citat de Rador.



"Ministerul Afacerilor Externe, care a trimis Sfântului Scaun cererea de a-i retrage imunitatea diplomatica nunțiului apostolic din Franța, cerere prezentata de procurorul Republicii din Paris, a primit din partea Sfântului Scaun confirmarea privind renunțarea la imunitate din cauza procedurii în cauza ", a declarat un purtator de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

