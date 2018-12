Stiri pe aceeasi tema

- Primeste aceasta demnitate dupa ce Hristos i s-a aratat in vis, daruindu-i Evanghelia. A pastorit intr-o vreme cand invataturile gresite despre persoana lui Hristos erau primite de diverse persoane ca fiind adevarate. Nascut intr-o familie bogata, renunta la toata averea dupa moartea parintilor sai,…

- Angajații la stat se vor bucura de o noua minivacanța in perioada urmatoare. Reprezentantii Guvernului vor declara zilele de 24 si 31 decembrie, zile nelucratoare. Astfel, romanii se vor bucura de cinci zile libere, atat de Craciun, cat și de Revelion. Practic, vor fi, in total, zece zile de vacanta,…

- "In Moldova, Dobrogea si Muntenia va aparea ploaia slaba, iar in cursul noptii de luni va aparea si in Oltenia. Vantul va sufla moderat, maximele termice vor fi intre 7-8 grade pentru Nordul Moldovei pana la 19-20 de grade in Banat. Temperaturile minime vor fi intre -1 si 10 grade. Dimineata, in zonele…

- Programul va include manifestari diverse: stiintifice, culturale, artistice, sportive, de divertisment, targuri traditionale, actiuni caritabile pentru familii si persoane in dificultate, iluminat specific sarbatoresc al orasului, festivalul de promovare a datinilor si obiceiurilor romanesti din perioada…

- In perioada 9-11 noiembrie 2018, Sebesul va gazdui cea de-a XVI-a editie a Festivalului National de Folclor „Felician Farcasiu” – Concurs de interpretare a cantecului popular romanesc. Devenit deja o traditie, evenimentul aduce pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebes, locatia de desfasurare…

- Incepe numaratoarea inversa pentru petrecerile de Revelion. In tara sau in strainatate, cu totii cautam cele mai spectaculoase locuri si cele mai frumoase petreceri pentru noaptea de Anul Nou. Petreceri in aer liber sau pe plaja, concerte, spectacole...

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.

- Selectionerul Mirel Radoi se inclina in fata jucatorilor sai dupa 2-1 in Portugalia, meci care-i face pe tricolori favoriți la calificarea la EURO 2019 din Italia. Totul despre meci AICI! - Domnule Radoi, Ionuț Radu a primit 10 in Gazeta, dumneavostra doar 9. Felicitari pentru victoria la debut!- Toți…