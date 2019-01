Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua milioane de romani, in majoritate barbați, iși vor sarbatori onomastica luni, cu ocazia Sfantul Ioan, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Conform statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din MAI, 1.963.102 de cetațeni romani, respectiv…

- Cercetatorii au descoperit ca in ADN-ul nostru sunt inscrise genele imbatranirii si ale mortii, ca le avem inca de la nastere. Nou-nascutul are, inscris genetic in el, imbatranirea si moartea. Acestea nu sunt stadiul terminal al vietii, partea urata pe care vrem sa o amanam cat mai mult,…

- Unul dintre concurentii de la "Ultimul trib" vorbeste cu ochii in lacrimi despre cel mai greu moment din viata lui! Intr-un interviu emotionant, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Dima Trofim face marturii emotionante despre primele sarbatori fara sora lui care a incetat din viata in urma…

- Credinciosii il praznuiesc, vineri, pe Sfantul Apostol Andrei, crestinatorul neamului romanesc, numit si "Cel dintai chemat", intrucat a raspuns primul chemarii lui Hristos la apostolat, ziua fiind totodata sarbatoare bisericeasca nationala, conform mediafax. Conform Bibliei, Andrei este fratele…

- Sfantul Andrei este ocrotitorul Romaniei și a trait pe aceste meleaguri. In ziua sarbatorii lui, pe 30 noiembrie, lumea creștina il respecta cu sfințenie. Intreaga lume creștina e in sarbatoare, pe 30 noiembrie. Este celebrat cel dintai chemat intre Apostoli, ucenic al lui Ioan Botezatorul, Sfantul…

- In cel mai arid loc de pe Terra, desertul Atacama, in Chile, un loc care este pe buna dreptate considerat iadul de pe Pamant, lucrurile nu se intampla ca oriune altundeva pe planeta. Cand vine vorba de apa, de exemplu, care e considerata datatoare de viata, o binecuvantare, aici aceasta e un blestem.…

- Explozia unei stele masive ar fi dus la crearea unei stele neutronice binare compacte. Moartea stelei imense a dus la formarea unei supernove ce se afla intr-o galaxie spirala aflata la 920 milioane de ani lumina de Pamant.