- Luna iulie aduce o mulțime de tradiții și obiceiuri. Este sarbatoarea Sfantului Ilie și se spune ca, cat va fi mai cald in iulie, cu atat iarna va fi mai friguroasa. In a treia saptamana a lui „Cuptor”, credincioșii il cinstesc pe Sfantul Ilie, responsabil de ploi insoțite de tunete și fulgere. Cea…

- Creștinii sarbatoresc, in fiecare an, pe 24 iunie, Sanzinele ori Dragaica, care este celebrata in aceeași zi cu nașterea Sf. Ioan Botezatorul cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in apa Iordanului.

- Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca din vremea sfintilor apostoli.

- Inalțarea Domnului 2019. Traditii si obiceiuri pentru aceasta zi sfanta! Ce le este crestinilor interzis sa faca astazi. Sarbatoare deosebit de importanta joi pentru milioane de romani. Uite ce nu ai voie sa faci de Inaltarea Domnului.

- Cunoscuti drept cei care au dat libertatea crestinismului, cei doi imparati Constantin si Elena au deventi adevarati protectori ai crestinilor. In timpul domniei sale, Imparatul Constantin a adoptat o serie de masuri in favoarea Bisericii si a preotilor. Iar despre mama lui, Imparateasa Elena, se spune…

- Ziua de astazi, 12 mai, este a treia duminica de dupa Paste. In aceasta zi sunt praznuite femeile mironosite care au dat vestea Invierii Domnului. In momentul in care au mers la mormantul Lui Hristos, pentru a-i unge trupul, asa cum era traditia, aceste femei au gasit mormantul gol pentru ca Domnul…

- Vinerea Mare, ultima vineri din Postul Pastelui, se mai numeste si Vinerea Patimilor (ziua patimilor si rastignirii lui Iisus) sau Vinerea Seaca, pentru ca e zi de post negru. Fiind ziua in care Iisus a fost rastignit pe cruce, in aceasta zi nu se ara, nu se seamana si nu se sadesc pomi, intrucat nu…

- Sfantul Gheorghe. Sfantul Mare Mucenic Gheorghe s-a nascut in Cappadocia, intr-o familie creștina, și a trait in timpul domniei imparatului Dioclețian. Mai multe date nu se cunosc cu certitudine, neexistand niciun document al epocii, care sa conțina date despre viața sa. Ceea ce se știe despre el…