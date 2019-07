Stiri pe aceeasi tema

- MAE a emis o atenționare de calatorie pentru o rgiune a Greciei, care se afla sub cod roșu de furtuni și ploi torențiale. In urma furtunii de miercuri doi romani au murit, iar altul este ranit.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare nowcasting cod rosu de furtuna, valabila pana la ora 15.30, in localitatea Tarcau din judetul Neamt. Astfel, potrivit meteorologilor, in localitatea mentionata se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 40…50 l/mp, grindina…

- Cod galben de furtuna in Capitala. Manifestari de instabilitate atmosferica in București, unde sunt așteptate intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, dar și averse ce vor cumula 10-15, izolat 20 l/mp, și grindina de mici dimensiuni.

- Miercuri, pana la ora 23.00, sunt anuntate conditii de vreme rea pentru aproape toata tara, inclusiv judetul Alba, fiind Cod Galben de furtuna. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local in Oltenia și Dobrogea vor fi perioade…

- O furtuna de aproximativ cinci minute a facut ravagii in județul Dambovița, la Targoviște. Doi copaci au cazut peste firele de electricitate, dar și peste doua mașini. De altfel, mai multe elemente dintr-un acoperiș s-au desprins din cauza vantului puternic și au cazut pe trotoar. Din fericire…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi un nou cod galben de vreme severa ce afecteaza mai multe judete din tara. De asemenea, este in continuare in vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferica. Conform ANM, in intervalul 11 iunie, ora 10.00 ndash; 12 iunie, ora 23.00 este in…

- Furtuni puternice, insotite de descarcari electrice si grindina, au afectat mai multe localitati din țara, aflate sub cod portocaliu de vreme severa. Acoperișuri de blocuri au fost pur și simplu smulse, au lovit geamurile apartamentelor și i-au lasat pe oameni la mila ploii.

- O furtuna puternica, cu frecvente descarcari electrice, dar și caderi de grindina s-a abatut marți dupa-amiaza, peste Alba Iulia, in jurul orei 16.00. Traficul rutier, aglomerat la acea ora, a fost bulversat, iar strazile au fost umplute de apa ce nu a mai putut fi preluata de canalizare. Administrația…