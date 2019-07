Stiri pe aceeasi tema

- Malai dulce, rețeta. Cum se prepara. Prajitura tradițional romaneasca. Malaiul dulce se afla pe lista oricarui roman, cand vine vorba de prajituri tradiționale. Este o adevarata incantare. Iata cum se prepara. Nu e deloc greu.

- A fost declarata cea mai buna rețeta de Negresa cu ciocolata și caise, o prajitura de vara de care nu te saturi niciodata. Blatul aerat și ușor umed s-a combinat perfect cu partumatele și frumos coloratele caise.

- Considerate „comori“ ale gastronomiei romanesti, sarmalele sunt, de fapt, originare din... India, de unde au „migrat“ incet spre vest. Reteta s-a raspandit in Balcani mai ales in perioada bizantina. Turcii doar le-au zis „sarma“ si asa le-a ramas numele pana azi. In bucataria internationala ele au patruns…

- 7000 de voluntari au fost sarbatoriți, astazi, la 143 de ani de la infiintarea Crucii Rosii. Este organizația din Romania cu cei mai mulți voluntari, dar inca insuficienti. Majoritatea voluntarilor romani sunt tineri si fac voluntariat pentru universitatile din strainatate.

- Intre ingredientele de care aveti nevoie ca sa preparati prajitura se numara ouale, nucile, biscuitii, crema de ciocolata. Reteta este simpla si nu foarte costisitoare. Timpul de preparare nu depaseste o ora.

- A venit vara, asa ca e momentul sa ne bucuram de tot ce ne ofera ea: soare, vacanta si cele mai delicioase fructe. Bucura-te de beneficiile cireselor si de gustul lor pregatind o prajitura pufoasa! Iti propunem cea mai simpla reteta de prajitura cu cirese.

- Foarte frecvent preparata in zona Moldovei, rețeta de Prajitura cu malai sau Malai dulce, a devenit cunoscuta și apreciata și in alte zone, fiind un desert pe cat de simplu, pe atat de gustos.

- Ingrediente: 125 g unt topit, 200 g biscuiti sfaramati, 300 ml smantana de gatit, 30 g zahar pudra, 200 g ciocolata neagra topita, esenta de vanilie, pudra de cacao (pentru decor) Mod de...