- Anul acesta cei aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica in ziua de 23 aprilie. Printr-o hotarare a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Marele Mucenic va fi sarbatorit in a doua zi de Pasti, luni, 29 aprilie. Motivul acestei…

