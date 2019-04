Sfântul Gheorghe nu se sărbătorește pe 23 aprilie. Când va avea loc slujba Anul acesta, Sfantul Gheorghe nu se mai sarbatorește pe data de 23 aprilie. Chiar daca data nu se schimba in calendar, slujba a fost mutata de Biserica Ortodoxa Romana in alta zi. Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinismului și in cinstea lui, aproximativ un milion de romani ii poarta numele. Anul acesta, cei care erau obișnuiți sa iși sarbatoreasca onomastica in data de 23 aprilie vor fi nevoiți sa amane petrecerile pana dupa Paște. Sfantul Gheorghe. Cand va fi sarbatorit in 2019 Pentru ca sarbatoarea cade in Saptamana Patimilor , Biserica Ortodoxa Romana a decis… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Sf. Gheorghe nu se mai sarbatorește in acest an pe 23 aprilie. Chiar daca a ramas in calendarul ortodox la aceasta data, slujba a fost mutata de Biserica Ortodoxa in a doua zi de Paște, pe 29 aprilie, potrivit Hotnews. „Din rațiuni liturgice, atunci cand sarbatoarea Sfantului Gheorghe se intampla sa…

