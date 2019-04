Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta cei aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica in ziua de 23 aprilie. Printr-o hotarare a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Marele Mucenic va fi sarbatorit in a doua zi de Pasti, luni, 29 aprilie. Motivul acestei…

- Crestinii ortodocsi il vor sarbatori in 2019 pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe in alta zi decat cea obisnuita. Care este motivul din spatele acestei schimbari? Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința, este praznuit in fiecare an pe data de 23 aprilie. In aceasta zi, peste un milion de…

- In fiecare an, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința, este sarbatorit de credincioși pe data de 23 aprilie, insa acest lucru nu se va intampla și in anul 2019. Sfantul Sinod a luat hotararea de a alege o alta zi pentru a-l cinsti pe marele sfant, iar la baza acestei decizii se afla un…

- Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai indragiti de crestini, fiind ocrotitorul Moldovei, iar numeroase biserici poarta hramul sau. Anul acesta, Biserica Ortodoxa Romana a decis ca slujba dedicata sa aiba loc a doua zi de Pasti, pentru ca sarbatoarea ...

- Anul acesta cei aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica in ziua de 23 aprilie.Printr-o hotarare a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Marele Mucenic va fi sarbatorit in a doua zi de Pasti, luni, 29 aprilie, informeaza…

- In fiecare an, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința, este sarbatorit de credincioși pe data de 23 aprilie, insa acest lucru nu se va intampla și in anul 2019. Sfantul Sinod a luat hotararea de a alege o alta zi pentru a-l cinsti pe marele sfant, iar la baza acestei decizii se afla un…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința, este praznuit in fiecare an pe data de 23 aprilie. In aceasta zi, peste un milion de romani iși sarbatoresc onomastica. Cu toate acestea, crestinii ortodocsi care au consultat calendarul pe anul 2019 au observat ca Sfantul Mare Mucenic Gheorghe…

- 8 MARTIE, ZIUA FEMEII sau ZIUA MAMEI? Multe persoane se întreba daca pe 8 MARTIE se sarbatorește ZIUA MAMEI sau ZIUA FEMEII. Realitatea.net va ofera raspunsul la aceasta întreebare