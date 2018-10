Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxa in praznuieste pe Sf. Mare Mucenic Dumitru (Dimitrie), Izvoratorul de mir, care a trait pe vremea lui Diocletian si Maximilian Galeriu, imparati faimosi ai Imperiului Roman. Sfantul Dumitru este perceput in popor ca fiind daruit de la Dumnezeu cu puteri…

- Traditii si superstitii de Sfantul Dumitru. Vineri, 26 octombrie 2018, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Dumitru. In aceasta zi sfanta, marcata cu cruce rosie in calendar, trebuie sa țineți cont de anumite obiceiuri pentru a nu avea ghinion si a va merge bine.

- Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir se praznuieste in data de 26 octombrie. Legat de aceasta sarbatoare pentru crestini, sunt amintite mai multe traditii si obiceiuri. Peste 340.000 de romani iși serbeaza onomastica in data de 26 octombrie, cu ocazia Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir…

- Toamna isi intra cu adevarat in drepturi pe 23 septembrie, gratie echinoctiului autumnal anuntat de intrarea Soarelui in semnul zodiacal al Balantei, un eveniment marcand un echilibru delicat si semnificativ intre lumina si

- Inaltarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este cea mai veche dintre sarbatorile crestine și singura cu post aspru si rugaciune ce apare atat in calendarul bizantin (ortodox si greco-catolic), cat si in cel latin, la data de 14 septembrie. Inalțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii, asa cum se numește sarbatoarea…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul.

- Crextinii ortodocxi prEznuiesc pe 6 august Schimbarea la FatE, o sErbEtoare foarte importantE. Schimbarea la FatE a lui Iisus Hristos are ca semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului, aflati pe Muntele Tabor, s-au convins cE acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul SEu.

- Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de obicei pe 1 august si tine doua saptamani, pana pe 15 august. Lasata secului pentru post se face, in acest an, pe 31 iulie. In popor este cunoscut si sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei.Este un post care ii pregateste pe crestini pentru cele…