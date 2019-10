Stiri pe aceeasi tema

- In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU, pe 25 octombrie, se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, se arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.…

- Sfantul Dumitru este praznuit in fiecare an pe data de 26 octombrie. Evenimentul marcheaza ultima, dar și cea mai importanta sarbatoare a toamnei din calendarul creștin ortodox. Sfantul Dimitrie Izvorator de Mir a trait pe vremea imparaților Dioclețian și Maximian Galeriu. Era fiul voievodului cetații…

- Biserica Ortodoxa il va cinsti sambata, 26 octombrie, pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir.Sfantul Mare Mucenic Dimitrie s a nascut la Tesalonic in vremea imparatului Diocletian, fiind fiul prefectului cetatii. Parintii sai au fost crestini in taina, de aceea Sf. Dimitrie a primit inca de…

- Toate cele trei formații sucevene participante in Liga a III-a au evoluat in deplasare in etapa a VIII-a. Foresta apierdut cu categoricul scor de 5-1 pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț și a cam ieșit din lupta pntru promovare.Șomuz Falticeni a scapat printre degete victoria in confruntarea ...

- Zapada ca-n plina iarna la munte. Avem imagini spectaculoase de pe creste, unde s-a depus deja un strat consistent. Turistii s-au bucurat de prima bataie cu bulgari, desi pentru unii, drumul pana acolo a fost cosmar. Multi au fost luati pe nepregatite si nu si-au echipat inca masinile cu caucicuri de…

- Piața Agroalimentara din Vlaicu – Lebada a luat foc din cauza unei tigai cu ulei, uitata pe foc de angajata unei langoșerii care funcționa in piața, in data de 16 martie 2018. Focul a mistuit toate tarabele din interior și acoperișul pieței, iar marfa comercianților a fost compromisa in totalitate.…

- Dezvaluiri șocante facute de tatal Luizei Melencu. Fata a stat de vorba ultima data cu tatal sau și i-a inchis telefonul in momentul in care s-a urcat in mașina morții.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și ploi ”E fata mea. Eu am vorbit la…

- Vreme de secole, dropia a fost un simbol al campiilor romanești. Multe familii boierești sau comunitați locale o inscrisesera chiar pe stemele lor. Astazi, pe teritoriul Romaniei se estimeaza ca mai traiesc doar vreo cinci-șase familii. Și acelea sezonier, iarna. Cu toate acestea, exista speranțe ca…