- Sf. DUMITRU 2019. In ziua Sfantului Dumitru se incheie "vara pastorilor", inceputa la Sfantul Gheorghe (23 aprilie). Teoretic, odata cu aceasta sarbatoare, iarna incepe sa iși intre in drepturi si este "descuiata", iar ciobanii coboara oile de la munte. Sfantul Dumitru este perceput in popor…

- In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU, pe 25 octombrie, se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, se arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Citește și ORA de IARNA 2019: Cand se schimba ora…

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la…

- Duminica, 8 septembrie, creștinii vor sarbatori Nasterea Maicii Domnului. Poporul nostru are o evlavie deosebita la Maica Domnului, peste 2 milioane de romani purtand numele de Maria sau Marian, ori derivate ale acestora. Evlavia romanilor pentru Fecioara Maria s-a concretizat si in numeroase lacasuri…

- Manastirea Moisei a comemorat joi, 15 august 2019, Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea acestui locaș de cult. Cu acest prilej, mii de credincioși s-au rugat Nascatoarei de Dumnezeu in timpul slujbei religioase oficiata in Altarul de Vara al Manastirii de catre Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul…

- Preotul Marius Barascu a murit miercuri seara. O șoferița de 61 de ani a incercat sa depașeasca neregulamentar și a intrat frontal in mașina preotului. Șoferița a murit pe loc. Cateva ore mai tarziu a murit și preotul. Astazi, oamenii trebuiau sa-i spuna la mulți ani. Ar fi implinit 35 de…

- Vreme de secole, dropia a fost un simbol al campiilor romanești. Multe familii boierești sau comunitați locale o inscrisesera chiar pe stemele lor. Astazi, pe teritoriul Romaniei se estimeaza ca mai traiesc doar vreo cinci-șase familii. Și acelea sezonier, iarna. Cu toate acestea, exista speranțe ca…