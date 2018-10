Stiri pe aceeasi tema

- In cinstea acestui sfant, crestinii respecta o serie de lucruri. 1. FEMEILE NU AU VOIE SA SE DICHISEASCA: In ziua acestui mare sfant, femeile nu au voie sa se machieze, pieptene ori sa faca parada modei, avertizeaza traditia. Cele care fac asta vor primi pedeapsa un an dificil din punct de…

- Sfantul Dimitrie a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitatilor sale, guvernator al Tesalonicului, dupa moartea tatalui sau. Mai tarziu, imparatul Maximian a aflat ca Dimitrie este crestin, fapt…

- In fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxa in praznuieste pe Sf. Mare Mucenic Dumitru (Dimitrie), Izvoratorul de mir, care a trait pe vremea lui Diocletian si Maximilian Galeriu, imparati faimosi ai Imperiului Roman. Sfantul Dumitru este perceput in popor ca fiind daruit de la Dumnezeu cu puteri…

- In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sf. Gheorghe "alunga" iarna si renaste natura, Sf. Dimitrie desfrunzeste codrul si usuca plantele. In ziua de Sf. Dumitru caldura intra in pamant si gerul incepe sa-si faca simtita prezenta. Sfantul Dumitru. Traditii si obiceiuri…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir, praznuit vineri de credinciosii crestini, este patronul Tesalonicului, alaturi de Sfantul Apostol Pavel si de Sfantul Grigorie Palama. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei.…

- Sfantul Dimitrie este praznuit in fiecare an pe data de 26 octombrie, sarbatoare ce este intampinata cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci și jocuri cu focuri vii. Sfantul Dumitrie marcheaza și ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei. Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru…

- OrtodoxeSf. Mc. Marcian si Martirie, Valerie si Hrisaf; Sf. TavitaGreco-catoliceSf. m. Marcian si Martiriu Romano-catoliceSs. Crisant si Daria, soti m.; Mina, ostas m. Sfintii Mucenici Marcian si Martirie sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox…

- SFANTUL DUMITRU – 26 octombrie, traditii si obiceiuri in Ajun In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii, scrie bucatarianoastra.online. Dupa ce focul este stins,…