SFANTUL DUMITRU – 26 octombrie, traditii si obiceiuri in Ajun

In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii, scrie bucatarianoastra.online. Dupa ce focul este stins, taranii arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.