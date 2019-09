Sfantul domnitor Neagoe Basarab-print al pacii

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 septembrie 2019, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pacii din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub…

- La numai 13 ani, Oleksii Sereda a devenit cel mai tanar campion european din istorie, el cucerind titlul la platforma 10 m. Acolo, sus, pe platforma, pare un copil care a ajuns din greșeala intr-un loc periculos. Blond, mic de statura și subțirel, Oleksii chiar e un copil la cei doar 13 ani ai sai,…

- Potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Vaslui, din cercetarile efectuate pana in prezent de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui, a rezultat faptul ca barbatul ar fi achizitionat droguri de risc in Spania si ar fi incercat sa le introduca in Romania, urmand…

- Tanar batut și abandonat in spatele unui bloc din Pitești. In dimineața zilei de 8 iulie, polițiștii Secției 3 Poliție Pitesti au fost sesizati ca in spatele unui bloc de pe raza de competenta a fost gasit un tanar imbracat sumar, care prezenta leziuni. Din cercetari s-a stabilit ca persoana vatamata…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a fost ranit grav miercuri, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-o stanca, pe DN 67C Transalpina, intre Șugag și Sebeș. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iulie, in jurul orei 09:26, pe DN 67C, la kilometrul 127, in mediul rural, un tanar, de 26 de […] Citește Motociclist…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Filicori Zecchini Cafe.Nenorocirea, caruia i a cazut prada un tanar de 26 de ani, a avut loc, potrivit martorilor, pe trecerea de pietoni din zona.Totodata, alti martori, spunca ca…

- Patru persoane au fost ranite, in timpul nopții de sambata spre duminica, pe DN1, la intrare in Vladeni, județul Brașov, intr-un accident produs de un tanar care avea permisul suspendat și care a intrat cu mașina pe contrasens, lovind un alt autoturism.Potrivit polițiștilor, un tanar de 21…