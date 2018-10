Stiri pe aceeasi tema

- Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta ultima si cea mai insemnata sarbatoare a toamnei, care, conform superstitiilor pastorale, reprezinta inceputul iernii. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se savarsesc in ajun de Samedru sunt focurile vii. In ajunul sarbatorii,…

- In fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxa in praznuieste pe Sf. Mare Mucenic Dumitru (Dimitrie), Izvoratorul de mir, care a trait pe vremea lui Diocletian si Maximilian Galeriu, imparati faimosi ai Imperiului Roman. Sfantul Dumitru este perceput in popor ca fiind daruit de la Dumnezeu cu puteri…

- In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sf. Gheorghe "alunga" iarna si renaste natura, Sf. Dimitrie desfrunzeste codrul si usuca plantele. In ziua de Sf. Dumitru caldura intra in pamant si gerul incepe sa-si faca simtita prezenta. Sfantul Dumitru. Traditii si obiceiuri…

- Sfantul Mare Mucenic Dumitru, Izvoratorul de mir, praznuit vineri de credinciosii crestini, este patronul Tesalonicului. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei, potrivit stirileprotv.ro.Sfantul Dumitru a trait in timpul…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie sau Sfantul Dumitru, Izvoratorul de Mir, martir crestin și sfant militar din veacul al III-lea. Cu hramuri rasunatoare, ofrande cu colaci deliciosi si jocuri cu focuri vii, sarbatoarea de Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, aduce ultima si una dintre cele mai importante…

- HOROSCOP BERBEC Ai mare grija ce alegi astazi, pentru ca esti in fata unei decizii si nu esti foarte atent la consecintele alegerii tale. Ai tendinta de a trata totul in gluma, de parca optiunile disponibile ar fi floare la ureche, dar mai tarziu s-ar putea sa incepi sa te gandesti daca nu…

- MESAJE DE SFANTUL DUMITRU La mulți ani! Ziua numelui tau sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. La mulți ani de Sfantul Dumitru! La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aduca o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar…

- Premierul britanic Theresa May l-a criticat pe fostul sau ministru de Externe Boris Johnson, care a apreciat ca femeile care poarta burqa seamana cu niste cutii postale sau jefuitori de banci, relateaza Reuters preluata de news.roJohnson, care a demisionat luna trecuta din cauza modului in…