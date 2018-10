Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii nu mai contenesc sa vina in ajun de sarbatoare si sunt pregatiți sa stea si toata noaptea sa se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva . Vremea ține cu pelerinii de data aceasta. Mai sunt 24 de ore pana la slujba de praznuire. Reporterul Libertatea Andreea Archip este la Iași și transmite…

- Astazi este o zi speciala pentru Simona Halep, nepoțica ei, Tania, implinește 2 ani. Numarul 1 mondial a scris inca de la primele ore ale dimineții un mesaj pentru nepoata ei pe Instagram. Alaturi de o fotografie cu micuța Tania ținand in brațe o jucarie de pluș, Simona i-a urat la mulți ani. ”Pentru…

- Britanicii Gina Lyons, in varsta de 33 de ani, și Mark Lee, de 35 de ani, aflați in luna de miere in Sri Lanka, au decis sa cumpere hotelul rustic de pe plaja in care erau cazați. Decizia a fost luata, insa, intr-o noapte de beție, iar regretele au venit prea tarziu. Gina și Mark Lee s-au casatorit…

- Țigarile se vor scumpi din nou de la 1 ianuarie 2019, atunci cand va intra in vigoare noul Cod Fiscal, care prevede creșterea accizei pe tutun. Creșterea prețului la țigari se datoreaza obligativitații de a aplica Directiva 2011/64 / a Uniunii Euroepe ce impune statelor membre sa perceapa o rata minima…

- Patriarhul Romaniei, PF Daniel, a transmis un mesaj, pentru deschiderea noului an școlar , in care a spus ca in contextul actual, marcat de individualism și secularizare, este necesara infesificarea cooperarii dintre familie, biserica și școala pentru a promova valorile permanente și modelele autentice,…

- Scandand "Allah Akbar" ("Dumnezeu e mare"), credinciosii au avansat in valuri succesive, sub ochiul vigilent al fortelor de securitate, pentru a arunca cu pietre in stela care il simbolizeaza pe satana in valea Mina, in apropiere de Mecca. Traseul este presarat cu sticle de plastic goale si deseuri…