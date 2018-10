Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul la sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, incepe joi, cu procesiuni in cadrul carora moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou si cele ale Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica vor fi depuse spre inchinare la baldachinul de pe Colina Patriarhiei. Potrivit Patriarhiei…

- Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului, este sarbatorit de crestini pe 6 octombrie. Considerat patronul arhitectilor, zidarilor si al pietrarilor, despre el se spune ca este un intarziat, dar si un ocrotitor al celor care nu ajung la timp la destinatie, nu din comoditate, ci din dumnezeiasca…

- Actorii George Mihaița și Cezara Dafinescu au primit titlul de cetațeni de onoare ai Bucureștiului, miercuri, in ședința CGMB, cu unanimitate de voturi, scrie Mediafax.„Considerat om orchestra de prieteni și de publicul larg, un om deosebit de activ, fiind actor de teatru și film, George Mihaița…

- O organizație celebra din Israel a anunțat ca o profeție din Biblie s-a adeverit, fapt ce a pus pe jar credincioșii de pe tot globul. Recent, s-a nascut un vițel roșu in intregime, care, in credința creștina și iudaica, semnifica faptul ca, in curand, se va reinstaura puritatea in lumea de pretutindeni.…

- Cristianinho, fiul lui Cristiano Ronaldo, junior la Juventus Under 9. Real Madrid iși poate lua ramas bun ca ar putea mana pe urmașul lui Ronaldo. Puștiul și-a urmat tatal, la Torino. La centrul sportiv Vinovo s-a aflat și Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. Primul fiul al lui CR7, Cristiano Ronaldo…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata…

- Cantarețul Kamara și-a indeplinit una dintre marile sale dorințe, și anume aceea de a avea un tatuaj cu chipul baiețelului sau. Kamara este foarte atașat de fiul sau, Leon. pentru ca il iubește enorm, artistul și-a dorit sa-și faca un tatuaj cu chipul acestuia. Astfel ca artistul a mers la un salon…