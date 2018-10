Sfântul Dimitrie cel Nou ( Basarabov). De ce este considerat Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureştiului Sfantul Dumitru Basarabov este prezent in prim-planul stemei intrucat este patronul orașului București. Numele lui a ramas legat de Capitala intrucat moaștele lui au fost aduse aici de catre un general rus, care a dispus trimiterea lor in Rusia. Dupa ce cortegiul a ajuns in București, un negustor bogat cu numele Hagi Dimitrie și mitropolitul Grigorie II al Țarii Romanești l-au rugat pe general sa le lase Mitropoliei, ca o mangaiere pentru pagubele materiale și suferințele indurate de romani in cursul razboiului ruso-turc. Cererea a fost ascultata și moaștele au fost așezate in catedrala mitropolitana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

