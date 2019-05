Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan Teologul

Stiri pe aceeasi tema

- Cand spui o rugaciune pentru sot este mai mult decat o declaratie de iubire. Este o forma de a-ti canaliza energia iubirii si puritatea rugaciunii inspre binele sotului tau. Cand spui o rugaciune pentru sot, nu trebuie sa o spui de dragul de a o rosti, ci sa crezi cu tarie in rugaciunea ta…

- Anul acesta, Postul Sfintelor Paști incepe in data de 11 martie. Creștinii ortodocși și greco-catolici romani vor sarbatori Paștele, Invierea Domnului, in 28 aprilie. Este cel mai lung post din an, care dureaza sapte saptamani si care se tine nu doar in amintirea jertfei Mantuitorului si a Invierii…

- Greșim ca ne lasam prada acestei inconștiențe și uitam de puterea rugaciunii, scrie antena3.ro. Ne trebuie voința și ințelepciune pentru a reuși sa ne ducem la bun sfarșit rugaciunile. De multe ori, știm ca suntem ispitiți de cel rau, și asta deoarece gandul ne fuge de la rugaciune, nu ne gasim locul…

- Programat in perioada 4-17 martie turneul de la Indian Wells nu se va bucura de prezența jucatoarei Maria Sarapova, informeaza News.ro.Citește și: Real Madrid și Tottenham, victorioase in fața adversarelor, Ajax și Borusia, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor Sarapova,…

- Un document redactat de umanistul Nicholaus Olachus, descoperit in colectia Muzeului National al Banatului (MNB), care le dadea "drept de palos" unor razboinici din armata maghiara, innobilati, devine exponatul lunii februarie, pe simezele muzeului din Timisoara. "Este un material inedit,…

- "Numele care se vehiculeaza in spatiul public nu apare in tabloul avocatilor din Romania. Nu putem face, inca, referinte la acest nume, deoarece este o ancheta in curs, in care nu stim exact ce s-a intamplat, daca persoana respectiva s-a prezentat drept avocat sau drept mandatar al italianului. Verificat…

- Justitia engleza i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumatate de milion de lire sterline, apreciind ca aceasta suma provine "din activitatea ilegala a tatalui sau". Justitia a dispus sa-i confiste aproape 500.000 de lire sterline (570.000 de euro) fiului…

- Justitia engleza i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumatate de milion de lire sterline, apreciind ca aceasta suma provine ”din activitatea ilegala a tatalui sau”, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește și: VIDEO - Incendii puternice in Noua Zeelanda:…