- Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie. Potrivit traditiei populare romanesti, in noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se aduna, iar Sf. Andrei imparte prada pentru iarna care incepe fiecarui lup... Noaptea Sfantului Andrei ar trebui sa fie Halloween-ul romanilor.…

- Preotul Romeo Ene din Buzau a lansat un apel catre oameni sa arboreze drapelul national la ”case, balcoane, ferestre”, asigurandu-se ca masurile sunt corespunzatoare, drapelul este de buna calitate si culorile intense.

- Burlacul si cele patru fete din cadrul reality show-ul ”Totul pentru dragoste – La bine si la greu”, prezentat de Mirela Vaida si difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena1, au avut parte, miercuri seara, de o petrecere de pomina, una tematica, dar si cu o miza importanta.

- Una dintre victime a fost lovita cu ciocanul si s-a ales cu o taietura la cap si cu o posibila fractura la umar, dupa ce a refuzat sa ii dea unui barbat o tigara, in statia de metrou Stratford din Londra. Cealalta victima are o vanataie in urma loviturii. „Am remarcat in statie un [...]

- Poveste de dragoste cu final tragic pentru doi romani stabiliți in Italia. Mihai Mariutei, un tanar din Iași, și iubita sa, Claudia Martin, au murit intr-un accident produs in zona orașului Ghedi din provincia Brescia. Tragedia a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. Din motive inca neelucidate,…

- Ar putea aparea o urgența familiala sau poate ca nu mai are rabdare vreunul dintre ai vostri și ii veți face pe plac, va țineți de o promisiune pe care i-ați facut-o. Posibil sa aveți parte de o revedere neașteptata ce va face sa retraiți niște amintiri placute.

- Holocaustul este unul dintre acele momente care fac omenirea civilizata sa lase privirea in pamant de rusine, scrie presedintele PNL, Ludovic Orban, marti seara pe Facebook. "Istoria omenirii este presarata cu oameni care au comis fapte oribile impotriva altor oameni, dar si cu foarte multi eroi. Astazi,…