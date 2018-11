Peste 850.000 de romani poarta numele Sfantului Andrei, pe care creștin-ortodocșii il sarbatoresc, vineri, 30 noiembrie. Sfantul Andrei este considerat apostolul romanilor, numeroase manastiri și biserici luandu-l ca ocrotitor. Ziua Sfantului Andrei marcheaza debutul sezonului sarbatorilor de iarna și este zi libera in Romania. In 1995, Sinodul BOR a decis ca ziua Sfantul Andrei sa fie insemnata cu cruce roșie in calendarul ortodox, iar in 1997 a fost proclamat Ocrotitorul Romaniei. In 2001, ziua a devenit sarbatoare naționala bisericeasca. Sfantul Apostol Andrei este și ocrotitorul Catedralei…