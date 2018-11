Stiri pe aceeasi tema

- Mai concret, sarbatoarea Sfantului Andrei aduce cateva zile libere. Data de 30 noiembrie, ziua cand pica Sfantul Andrei, cade intr-o zi de vineri, asadar prin lipirea cu weekend-ul romanii vor avea 3 zile libere. Citeste si ZILE LIBERE 2018: Ce minivacanta au romanii de Sfantul Andrei…

- Joi, pe 18 octombrie, crextinii il sErbEtoresc pe Sfantul Luca, unul dintre apostolii crextinitEtii. Sfantul Apostol Luca a fost medic xi xi-a dedicat intreaga viatE Lui Dumnezeu, astfel cE in fiecare an, pe data de 18 ooctombrie, crextinii ii prEznuiesc sErbEtoarea.

- Cantaretul hip-hop Tudor Sisu (40 de ani), unul dintre initiatorii proiectului de revizuire a Constitutiei privind definirea familiei, a declarat ca este anti-PSD si ca sustinerea asumata public a partidului pentru referendum reprezinta un dezavantaj si face rau demersului.

- Liviu Dragnea va folosi refendumulul pentru redefinirea familiei ca sa-și cumpere bunavoința unor trusturi media, de care are nevoie, in incercarea sa disperata de a pastra șefia PSD, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa.In perioada imediat urmatoare, pe fondul problemelor pe care…

- "Toti cei care cred in forta familiei traditionale si in apararea valorilor familiei traditionale se vor implica in campania de referendum. Ieri (marti - n.r.) a fost votul in Senat si vom pregati dispozitivul de mobilizare al partidului in aceasta campanie. Va spun sincer ca mi-as fi dorit ca preocuparea…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis miercuri, 5 septembrie, propunerea procurorilor privind arestarea preventiva a hackerului Guccifer, pe numele real Lehel Marcel Lazar. Cererea de extradare in SUA a acestuia va fi judecata in 10 septembrie 2018.