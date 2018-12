Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, in ziua de 7 decembrie 2018, lista localitatilor castigatoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 224 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet…

