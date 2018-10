Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata vremea se…

- In Romania luni au fost doua anotimpuri. Daca la Intorsura Buzaului, oamenii au aprins focul in sobe, pe litoral turistii au facut plaja. Luni noaptea, un val de aer polar intra in Romania, iar meteorologii anunta ca in aceasta saptamana vom asista la o schimbare drastica a vremii: cu ploi, vant puternic…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila din aceasta seara ora 23.00, pana in 24 septembrie, ora 9.00. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 12…13 grade. Luni, 24 septembrie, ora 9.00, pana marti, 25 septembrie, ora 9.00, vremea va fi calda,…

- Gata cu temperaturile generoase. Vremea se raceste brusc.La inceputul saptamanii viitoare sunt asteptate ingheturi la suprafata solului.In unele zone ale tarii, temperaturile vor scadea pana -3 grade Celsius.Cerul va fi noros, iar pe arii extinse vor cadea ploi slabe.

- CHIȘINAU, 27 aug — Sputnik. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi în toata țara vremea va fi frumoasa și fara precipitații. Pâna pe data de 30 august este instituit cod galben de pericol excepțional de incendii. © Sputnik / Павел ЛисицынTop 5 greșeli facute…

- In Maramures, ziua de sambata se anunta calduroasa, sansele de precipitatii fiind aproape inexistente, chiar daca pe cer isi fac aparitia si cativa nori. Temperatura maxima asteptata este de 30 grade Celsius, prognozata pentru ora 16. Noaptea ramane linistita, cu termometre indicand un maxim de 16 grade.…

- Saptamâna debuteaza cu temperaturi demne de luna lui cuptor. Potrivit prognozelor facute de meteorologi, în zilele urmatoare vom avea parte de vreme caniculara. Și astazi vom avea parte de o zi fierbinte. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țarii. Temperaturile…

- Vremea in București va fi instabila duminica noaptea și in urmatoarele zile, pana miercuri. Meteorologii așteapta intensificari ale vantului care se pot transforma ușor in vijelii și ploi torențiale. Și temepraturile vor fi mai scazute chiar și cu 10 grade fața de valorile obișnuite acestei perioade,…