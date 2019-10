Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul francez Lionel Duroy a prezentat la Bucuresti si la Iasi romanul "Eugenia", o poveste care se intampla in Romania anilor '30-'40, cu ascensiunea fascismului si a extremei drepte, si care graviteaza in jurul lui Mihail Sebastian.

- Speranta de angajare a tinerilor a crescut in 2019. Companiile au mii de joburi disponibile pentru candidați fara experiența Speranta de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza datele BestJobs. Potrivit analizei,…

- Pe scurt, in Romania sunt 16.600 companii IT active, in prezent, din care o treime din au fost infiintate in ultimii 3 ani. Cele 5 zone care domina industria IT din Romania genereaza aproape 90- din veniturile din acest domeniu la nivel national: Bucuresti - Ilfov: 58- Judetul Cluj - aproape…

- Prognoza meteo 1 septembrie. Teoretic, de duminica vine toamna! Practic, se vor mai inregistra temperaturi caniculare in Romania, in primele zile ale lunii. Apoi, meteorologii anunța ca, pentru ca vara se prelungește astfel, se vor forma cicloane și vor aparea din nou furtuni.

- "Noaptea cercetatorilor" este un eveniment anual, ce se organizeaza in aceeasi seara, anul acesta vineri 27 septembrie, in peste 350 de orase europene, pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finantarea Uniunii Europene, prin programul…

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Potrivit celui mai recent clasament care evalueaza institutiile de invatamant superior din lume, cele mai bune facultati din Romania pentru anul 2019 sunt in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si Suceava. Pentru admiterea in anul 2019 - 2020,...